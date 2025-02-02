Не до 18 лет: бывший советник Залужного рассказал, зачем Украине снижать возраст мобилизации

Украине придется готовить резервы

Украине скорее всего придется снижать мобилизационный возраст. Однако речь не будет идти о 18 годах.

Об этом рассказал генерал-майор, консультант бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров в интервью BBC. По его словам, речь также не идет о подготовке военнослужащих для ведения боевых действий.

"Я не поддерживаю этот тезис, что нужно мобилизовать с 18 лет, как нам здесь партнеры упрекают. А по крайней мере, с 21 года, пожалуй, это нам придется делать", — сказал он.

Назаров добавил, что Украине мобилизация молодежи будет необходима для подготовки будущих резервов, а не для ведения боевых действий.

Кроме того, он не согласен с мыслью, что Украина не справиться без усиления мобилизации и считает, что остановить российское наступление поможет нужное количество средств огневого поражения.

При этом генерал добавил, что россияне могут поддерживать текущие темпы наступления еще длительное время, поскольку у них еще есть возможность набирать людей и вербовать наемников в других странах.

По его словам, Россия смогла использовать свои значительные ресурсы и перевести экономику на военные рельсы. Кроме того, Назаров отметил, что россияне не заботятся о потерях, так как для них эта тема не является предметом политических дискуссий и обвинений.

Как сообщал "Телеграф", недавно президент Владимир Зеленский ответил на призывы снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет. По его словам, сначала нужно обеспечить имеющиеся войска техникой и вооружением.