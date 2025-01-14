"Мы должны": Зеленский ответил партнерам на призывы о снижении мобилизационного возраста

Поддержка союзников должна сосредотачиваться не только на увеличении численности армии

Президент Владимир Зеленский ответил на призывы партнеров снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет. По его словам, сначала нужно обеспечить имеющиеся войска техникой и вооружением.

На фронте находится более ста бригад, постоянно нуждающихся в обновлении боевого оснащения. Об этом президент Украины заявил во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает УНИАН.

"У нас более ста бригад на поле, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектованности", – отметил Владимир Зеленский, воздержавшись от озвучивания конкретных цифр по соображениям безопасности. "Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров", — подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что сейчас одной из самых больших проблем является нехватка техники. Значительная часть имеющегося оборудования выходит из строя или требует ремонта во время боевых действий.

Президент убежден, что прежде чем говорить о расширении личного состава, необходимо обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством техники и вооружения. "Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, поддержка союзников должна быть сосредоточена не только на увеличении численности армии, но и на ее технической модернизации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Военный эксперт объяснил, чем это чревато для Украины.