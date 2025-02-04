Проживание в столице и зарплата до 24 тысяч: пенсионерам предлагают хорошую работу

Место работы — в Деснянском районе столицы

В Киеве предлагают работу коменданта в хостеле, на которую готовы взять также и пенсионеров. Работодатель будет также рассматривать и людей без опыта на аналогичной должности.

Соответствующая вакансия была опубликована на популярном украинском сайте объявлений. Автор указал, что для сотрудника есть дополнительный плюс — бесплатное проживание в хостеле.

Основные требования к кандидату на эту работу: отсутствие вредных привычек, коммуникабельность, чистоплотность и внимательность.

Что входит в обязанности:

Заселение гостей;

Ведение отчетности;

Осуществление уборки, глажки и стирки белья в стиральной машине;

Контроль соблюдения жителями правил поселения.

Отмечается, что уровень заработной платы составляет 18 000 — 24 000 гривен. График работы — 6/1 или накопительные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове открыта вакансия сварщика металлоконструкций в компанию "Asgard Company", на которую готовы взять пенсионера. Автор объявления указал, что зарплата в месяц будет составлять 36 тысяч гривен.