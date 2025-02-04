Проживание в столице и зарплата до 24 тысяч: пенсионерам предлагают хорошую работу
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Место работы — в Деснянском районе столицы
В Киеве предлагают работу коменданта в хостеле, на которую готовы взять также и пенсионеров. Работодатель будет также рассматривать и людей без опыта на аналогичной должности.
Соответствующая вакансия была опубликована на популярном украинском сайте объявлений. Автор указал, что для сотрудника есть дополнительный плюс — бесплатное проживание в хостеле.
Основные требования к кандидату на эту работу: отсутствие вредных привычек, коммуникабельность, чистоплотность и внимательность.
Что входит в обязанности:
- Заселение гостей;
- Ведение отчетности;
- Осуществление уборки, глажки и стирки белья в стиральной машине;
- Контроль соблюдения жителями правил поселения.
Отмечается, что уровень заработной платы составляет 18 000 — 24 000 гривен. График работы — 6/1 или накопительные.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове открыта вакансия сварщика металлоконструкций в компанию "Asgard Company", на которую готовы взять пенсионера. Автор объявления указал, что зарплата в месяц будет составлять 36 тысяч гривен.