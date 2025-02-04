В Украине срочно ищут семью двум пуделям: за щенка хотят 85 тысяч гривен (фото)

Пудель с родословной стоит немалых денег

Эта порода очень часто попадает в рейтинг умных и компанейских собак. Они часто выступали в цирке и упоминаются в литературе, в частности, в "Пиноккио". Правильно — речь о пуделе.

Купить себе в Украине такого любимца очень недешево. В сети появилось объявление о продаже двух щенков за 85 тысяч грн каждый в Днепропетровской области. Автор указала, что торга нет, щенки чипированы и вакцинированы. Им по полгода, они братья, один чуть больше другого.

Пудель уже высотой 26 см в холке

Меньший пудель дорос до 23 см в холке

Что известно о пуделях

Пудели – это порода собак, известная своим интеллектом, элегантностью и универсальностью. Считается, что они происходят из Германии, где сначала их разводили в качестве водных ретриверов для охоты на уток. Сейчас эта порода широко ассоциируется с Францией, где она пользуется огромной популярностью. Особенностью является их шерсть — кудрявая с густым подшерстком, однако гипоаллергенная.

По размеру пудели делятся на три основных вида:

Стандартный пудель:

Рост: свыше 38 см

Вес: 18-32 кг.

Миниатюрный пудель:

Высота: 25 см

Вес: обычно около 7-8 кг.

Тот-пудель:

Высота: до 25 см

Вес: 1,8-2,7 кг.

Стоимость пуделей

Цена на стандартные пудели обычно колеблется от 1000 до 3000 долларов США (41,5 — 125 тыс. грн) за щенков пет класса, а щенки выставочного качества стоят от 3500 до 9000 долларов (145 — 373 тыс. грн) в зависимости от происхождения и репутации заводчика. Миниатюрные пудели, как правило, стоят от 800 до 2000 долларов (33-83 тысячи грн). Той-пудели — от 1200 до 4000 долларов (49 — 166 тыс.грн), а щенки шоу класса могут быть дороже 5000 долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине той-пуделей продают более чем за 170 тысяч грн. Несколько дешевле обойдется порода, которая является гибридом пуделя с лабрадором – лабрадудль может стать хорошим компаньоном.