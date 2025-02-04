В Украине срочно ищут семью двум пуделям: за щенка хотят 85 тысяч гривен (фото)
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Пудель с родословной стоит немалых денег
Эта порода очень часто попадает в рейтинг умных и компанейских собак. Они часто выступали в цирке и упоминаются в литературе, в частности, в "Пиноккио". Правильно — речь о пуделе.
Купить себе в Украине такого любимца очень недешево. В сети появилось объявление о продаже двух щенков за 85 тысяч грн каждый в Днепропетровской области. Автор указала, что торга нет, щенки чипированы и вакцинированы. Им по полгода, они братья, один чуть больше другого.
Что известно о пуделях
Пудели – это порода собак, известная своим интеллектом, элегантностью и универсальностью. Считается, что они происходят из Германии, где сначала их разводили в качестве водных ретриверов для охоты на уток. Сейчас эта порода широко ассоциируется с Францией, где она пользуется огромной популярностью. Особенностью является их шерсть — кудрявая с густым подшерстком, однако гипоаллергенная.
По размеру пудели делятся на три основных вида:
Стандартный пудель:
- Рост: свыше 38 см
- Вес: 18-32 кг.
Миниатюрный пудель:
- Высота: 25 см
- Вес: обычно около 7-8 кг.
Тот-пудель:
- Высота: до 25 см
- Вес: 1,8-2,7 кг.
Стоимость пуделей
Цена на стандартные пудели обычно колеблется от 1000 до 3000 долларов США (41,5 — 125 тыс. грн) за щенков пет класса, а щенки выставочного качества стоят от 3500 до 9000 долларов (145 — 373 тыс. грн) в зависимости от происхождения и репутации заводчика. Миниатюрные пудели, как правило, стоят от 800 до 2000 долларов (33-83 тысячи грн). Той-пудели — от 1200 до 4000 долларов (49 — 166 тыс.грн), а щенки шоу класса могут быть дороже 5000 долларов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине той-пуделей продают более чем за 170 тысяч грн. Несколько дешевле обойдется порода, которая является гибридом пуделя с лабрадором – лабрадудль может стать хорошим компаньоном.