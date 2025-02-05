Зеленский продолжил военное положение и мобилизацию: до какого числа

Соответствующие указы подписаны главой государства

Президент Украины подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая текущего года.

Об этом сообщает "Телеграф". Соответствующие законы опубликованы на сайте Верховной Рады Украины.

Закон об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";

Закон об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены еще на 90 дней. Таким образом, они продлятся с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Еще в январе 2025 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Уже на следующий день после внесения данных законопроектов, Верховная Рада Украины проголосовала за соответствующие проекты законов.

В Украине срок действия всеобщей мобилизации и военного положения продлевается каждый раз на 90 дней. Впервые оба режима были введены в Украине 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России.

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