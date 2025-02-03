Некоторые — до 60 тысяч. Какие штрафы могут получить украинцы от ТЦК в феврале

Сумма наказания может удваиваться

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Все военнообязанные граждане должны соблюдать установленные правила воинского учета.

За их нарушение предусмотрены административные санкции в виде штрафов. Детальнее об этом пишет УНИАН.

За что могут оштрафовать в феврале 2025 года

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №1487, военнообязанные граждане обязаны:

стоять на воинском учете;

прибывать по вызову в ТЦК;

сообщать об изменении места жительства, семейного положения или трудоустройства.

Штрафы могут быть наложены за следующие нарушения:

несвоевременное обновление военно-учетных данных (если информацию невозможно получить из государственных реестров);

неуведомление об изменении личных данных;

отсутствие постановки на воинский учет (в частности для женщин-медиков и 17-летних юношей);

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии;

неявка по повестке;

порча или утрата военно-учетных документов.

Какая сумма штрафа

Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер штрафов зависит от статуса лица:

для граждан – от 17 000 до 25 500 грн;

для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 грн.

Оплатить штраф можно онлайн через банковские приложения или в отделении банка. Если штраф не уплачен в срок, он удваивается и передается в исполнительную службу. При дальнейшем игнорировании возможно принудительное взыскание средств с банковских счетов, а при суммах свыше 160 000 грн — даже конфискация имущества.

Как проверить наличие штрафов

ТЦК может налагать штрафы без личного уведомления гражданина. Проверить их можно несколькими способами:

Через Opendatabot – платная услуга (99 грн), позволяющая узнать об открытых исполнительных производствах. В приложении "Дія" – раздел "Услуги" → "Штрафы за нарушение воинского учета". На сайте Единого реестра должников – бесплатный ресурс, где можно найти информацию по личным данным.

Следует отметить, что соблюдение правил воинского учета поможет избежать штрафных санкций и возможных проблем с законом. В случае сомнений в статусе своих военно-учетных данных следует обратиться в территориальный центр комплектования.

Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации в феврале. В частности, сложные жизненные обстоятельства могут стать основанием для освобождения от призыва.