Некоторые — до 60 тысяч. Какие штрафы могут получить украинцы от ТЦК в феврале
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Сумма наказания может удваиваться
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Все военнообязанные граждане должны соблюдать установленные правила воинского учета.
За их нарушение предусмотрены административные санкции в виде штрафов. Детальнее об этом пишет УНИАН.
За что могут оштрафовать в феврале 2025 года
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №1487, военнообязанные граждане обязаны:
- стоять на воинском учете;
- прибывать по вызову в ТЦК;
- сообщать об изменении места жительства, семейного положения или трудоустройства.
Штрафы могут быть наложены за следующие нарушения:
- несвоевременное обновление военно-учетных данных (если информацию невозможно получить из государственных реестров);
- неуведомление об изменении личных данных;
- отсутствие постановки на воинский учет (в частности для женщин-медиков и 17-летних юношей);
- отказ от прохождения военно-врачебной комиссии;
- неявка по повестке;
- порча или утрата военно-учетных документов.
Какая сумма штрафа
Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Размер штрафов зависит от статуса лица:
- для граждан – от 17 000 до 25 500 грн;
- для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 грн.
Оплатить штраф можно онлайн через банковские приложения или в отделении банка. Если штраф не уплачен в срок, он удваивается и передается в исполнительную службу. При дальнейшем игнорировании возможно принудительное взыскание средств с банковских счетов, а при суммах свыше 160 000 грн — даже конфискация имущества.
Как проверить наличие штрафов
ТЦК может налагать штрафы без личного уведомления гражданина. Проверить их можно несколькими способами:
- Через Opendatabot – платная услуга (99 грн), позволяющая узнать об открытых исполнительных производствах.
- В приложении "Дія" – раздел "Услуги" → "Штрафы за нарушение воинского учета".
- На сайте Единого реестра должников – бесплатный ресурс, где можно найти информацию по личным данным.
Следует отметить, что соблюдение правил воинского учета поможет избежать штрафных санкций и возможных проблем с законом. В случае сомнений в статусе своих военно-учетных данных следует обратиться в территориальный центр комплектования.
Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации в феврале. В частности, сложные жизненные обстоятельства могут стать основанием для освобождения от призыва.