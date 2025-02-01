Берут даже с шизофренией. Журналисты провели новое расследование о мобилизации

Такие случаи не единичны среди мобилизованных

В Украине некоторые категории граждан не подлежат призыву, в частности, по состоянию здоровья. Это касается и людей, у которых диагностирована шизофрения. Однако на практике сотрудники ТЦК не обращают внимание даже на наличие подтвержденных диагнозов у людей.

Журналисты "Слідство.Інфо" провели расследование и выяснили, как это происходит. Они пообщались с военным, которого мобилизовали, несмотря на наличие справки о шизофрении, а также с офицерами боевых бригад и военнослужащим одного из ТЦК.

С чего все началось

Главный герой расследования — мужчина, у которого диагностирована шизофрения в параноидальной форме. В начале полномасштабного вторжения России он три месяца провел в оккупированном Херсоне, где подвергался пыткам со стороны россиян. В результате мужчина похудел на 40 килограмм, а его состояние здоровья ухудшилось.

Его мобилизовали в ноябре 2024 года в Одессе.

"Я говорил, показывал им справки, они говорили, что будешь в части уже их показывать, нам нужно план выполнять. Ну, я там даже врачей не видел. ВЛК только на бумажках была, а по факту…", — рассказывает потерпевший.

По словам организатора фонда "11 листопада" Романа Баклажова, это не первый случай, когда ТЦК забирало именно данного мужчину в "учебку". В сентябре того же 2024 года произошла аналогичная история, но тогда мужчину продержали 5 дней в ТЦК и отпустили.

Что говорят военные

В Хаджибейском ТЦК и СП города Одессы, который и занимался мобилизацией героя расследования, никак не прокомментировали ситуацию. В Одесском областном ТЦК, а также Оперативном командовании "Юг" тоже ничего не ответили.

Тем временем один из военнослужащих, которого после ранения направили работать в ТЦК, рассказал журналистам, как проходит процесс мобилизации. Он заявил, что на медкомиссию "по упрощенной процедуре" пропускают мужчин, у которых были проблемы с военно-учетными документами, либо же они могли находиться в розыске.

"Человек может быть доставлен утром и вечером уже полностью пройти ВЛК и быть с приказом на мобилизацию на каком-то распределительном пункте. Люди проходят без очереди, все в максимально упрощенном быстром режиме. Сама ВЛК — это формальность, то есть она работает как телеграмм-бот, который сверяет написанные в документах диагнозы человека с Приказом №402 и автоматически выставляет либо пригодность к военной службе, либо пригодность к ТЦК и тыловым частям, либо непригодность", — говорит военнослужащий.

Журналисты также пообщались и с офицерами "боевых" подразделений, правда, на условиях анонимности. Те признались: уже не впервые сталкиваются с подобными случаями.

По словам военных, сотрудники ТЦК привозят к ним людей не только с психическими заболеваниями, но и людей с алкогольной и прочей зависимостью. Среди них немало тех, у кого на момент мобилизации просто не было с собой документов, подтверждающих наличие диагнозов. Но даже если они и есть, ТЦК это не интересует, говорят офицеры.

"Больше всего вопросов у меня как раз к этапу первичной ВЛК во время мобилизации. То есть там недостаточно дают времени людям. Как такое возможно, что человека сегодня поймали, за день он прошел ВЛК и на следующий день он уже куда-то уезжает. Ему не дали возможность ни принести свои предварительные документы, ни провести дополнительное обследование. Это главная проблема. Так не должно быть", — говорит один из офицеров.

Еще одной проблемой является коррупция. Это стало возможным, потому, что многие в Украине "купили" себе документы на отсрочку от мобилизации.

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