Работников ТЦК хотят заставить подавать декларации

Также депутат раскритиковала законопроект о незаконной мобилизации работниками ТЦК

Депутат Оксана Василевская-Смаглюк предложила ввести обязательное декларирование для работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом она заявила в комментарии журналистам Новости.LIVE. По словам народной избранницы, важно проверять имущественное положение должностных лиц ТЦК из-за потенциальных коррупционных рисков.

"Когда мы одного, извините, бьем, запихиваем в бус, а другого за $10 освобождаем, — это нечестно", — подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Также она раскритиковала законопроект об уголовной ответственности работников ТЦК за незаконную мобилизацию, назвав его популистским. По ее мнению, действующий Уголовный процессуальный кодекс содержит механизмы наказания за физическое насилие.

Напомним, государственные служащие, народные депутаты Украины и публичные должностные лица обязаны подавать ежегодные электронные декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в соответствии с законодательством о государственной службе и законом о противодействии коррупции. В настоящее время декларирование является обязательным элементом антикоррупционного законодательства с целью обеспечения прозрачности состояния чиновников.

Ранее "Телеграф" также писал, что известная писательница заявила о похищении ее сына работниками ТЦК. Создана специальная комиссия, которая уже начала сбор доказательств и опрос свидетелей.