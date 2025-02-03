Инциденты с подрывами ТЦК: Центр противодействия дезинформации назвал виновных

Россияне прилагают много усилий по срыву мобилизации в Украине

Террористические акты против территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в том числе подрывы зданий, в Украине организуют спецслужбы российского режима. Это делается в рамках кампании по расшатыванию обстановки в Украине и срыву мобилизации в Вооруженные силы.

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что операции по саботажу ТЦК и СП проходят под кураторством Федеральной службы безопасности России и Главного управления Генштаба РФ (ГУ ГШ РФ, бывшее ГРУ).

По его словам, российские оккупанты усиливают свои информационно-психологические операции. Враг использует медиапространство для срыва мобилизационных процессов.

"Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блоггеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", — отметил Коваленко.

Напомним, в субботу, 1 февраля, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Ровно раздался мощный взрыв. В результате взрыва погиб 1 человек и еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Кроме этого, в Полтавской области напали на сотрудника ТЦК — в солдата выстрелили на заправке. 1 февраля во время сопровождения военнообязанных в учебный центр в Пирятине неизвестный атаковал военнослужащего. Угрожая охотничьим ружьем, преступник требовал от военного отдать оружие. После отказа преступник открыл огонь, смертельно ранив солдата. Злоумышленник завладел автоматом погибшего и скрылся с места преступления вместе с одним из военнообязанных.

Убийство военного ТЦК обрастает новыми подробностями. Журналистам удалось узнать детали страшного преступления. Также 2 февраля командующий Сухопутными войсками генерал Драпатий прокомментировал убийства военных ТЦК.