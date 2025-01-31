Путина больше заботит Трамп, чем Курская область, о которой он забыл

Судьба региона становится неудобной темой для главы Кремля

Владимир Путин во время публичных выступлений практически полностью перестал упоминать Курскую область. Он предпочитает не говорить о происходящем в регионе.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный ресурсом "Агентство". Такое положение вещей может говорить об определенных успехах ВСУ на Курщине и о замедлени продвижения военных РФ.

Согласно опубликованным данным за последние полгода Путин в публичной плоскости упомянул Курскую область всего 30 раз, что ничтожно мало для региона в котором идут ожесточенные бои.

В январе 2025 года президент РФ всего один раз вспомнил о Курщине. Это произошло во время поздравления работников прокуратуры. Январь стал первым месяцем с начала вторжения ВСУ, когда он почти не высказывался публично о ситуации в Курской области.

Очевидно, Путину сейчас больше интересен Дональд Трамп, чем судьба Курщины. Об этом свидетельствует тот факт, что в январе он успел два раза упомянуть президента США.

В декабре 2024 года Путин вспоминал о Курщине восемь раз и в этот же период назначил новым губернатором региона Александра Хинштейна.

В ноябре глава Кремля говорил о Курской области пять раз, а в сентябре — четыре раза.

Интенсивнее всего Курскую область Путин упоминал в августе 2024 года — в самом начале спецоперации ВСУ в регионе. В этом месяце он говорил о Курщине восемь раз, но при этом за одно выступление мог несколько раз вспоминать о происходящем в области.

Журналисты "Агентства" предполагают, что такое "затишье" связано с тем, что в январе 2025 года возвращение Россией территорий в Курской области серьезно замедлилось, а площадь боевых действий ократилась на 33,4 кв км.

"Это самые низкиетемпы продвижения российской армии в регионе с августа. К 30 января ВСУ сохраняют контроль над 439,5 кв км территории Курской области. Еще 187 кв км находятся в "серой зоне"", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что главком ВСУ Александр Сырский объяснил, как воюют солдаты КНДР в Курской области. Сырский отметил, что военные КНДР на фронте берут своей массовой составляющей, как действовали войска в советские времена. Однако есть нюанс – война сейчас совсем другая, чем могли представить себе советские генералы.