Разведка Южной Кореи подтвердила бегство войск КНДР с Курщины и назвала причину

По оценкам, Северная Корея направила около 11 000 военных для поддержки России в войне против Украины

Разведка Северной Кореи подтвердила, что войска КНДР, воевавшие на стороне России против Украины в Курской области, предположительно отсутствовали в боевых действиях с середины января. Причина отвода северокорейских военных с линии фронта – большие потери.

Как пишет южнокорейское издание Yonhap, со ссылкой на данные национальной разведывательной службы страны (NIS) данные разведки подтверждают недавние заявления западных СМИ, что северокорейские солдаты, воевавшие вместе с российскими войсками против Украины, были отведены с линии фронта в середине января из-за больших потерь.

"С середины января не было никаких признаков того, что войска Северной Кореи, дислоцированные в российском Курском районе, вступают в бой", — заявили в NIS.

Разведка подтвердила, что это произошло именно из-за больших потерь армии КНДР. Продолжается установка деталей.

По оценкам Северная Корея направила около 11 000 военных для поддержки России в войне против Украины. Из них, как полагают, 300 были убиты, еще около 2 700 ранены.

Как сообщал "Телеграф", спикер ССО полковник Александр Кондратенко подтвердил, что Силы специальных операций ВСУ не наблюдают северокорейских военных на Курщине уже около трех недель. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что они понесли значительные потери.