Филиал Укрзализныци закупил компьютеров на 2 миллиона гривен

Компьютеры будут поставлять в 5 городов Украины

Филиал "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця" объявил тендер на закупку персональных компьютеров. Речь идет об устройствах усиленной конфигурации.

Общая стоимость закупки составляет 2,4 миллиона гривен без учета НДС. Соответствующий тендер опубликован на Рrozorro.

Согласно тендерной документации, опубликованной 4 февраля, планируется приобрести 50 компьютеров. Поставка оборудования будет проходить в пяти городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

Поставщик должен провести поставку в течение 120 рабочих дней после получения предварительной оплаты. Условия оплаты предусматривают 50% авансового платежа и оставшуюся сумму через 45 календарных дней после подписания акта приема-передачи.

Представить предложения для участия в тендере можно до 13 февраля 2025 года. Аукцион начнется в тот же день в 12:05. Минимальный шаг снижения цены установлен на уровне 24,1 тысяч гривен, что составляет 1% от ожидаемой стоимости.

Для участия в тендере участники должны предоставить банковскую гарантию в размере 72 тысячи гривен. Победитель дополнительно предоставит обеспечение выполнения договора в размере 5% стоимости закупки.

Также ранее "Телеграф" писал, что более 2 млн. может пойти на сообщения от "Киев Цифровой" и других сервисов для киевлян. Заявки на закупку можно подавать до 8 февраля 2025 года.