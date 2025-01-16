Призвал женщин "не провоцировать": психолог нарвался на критику в сети после телеэфира

Некоторые интернет-пользователи в комментариях не подбирали слов

Известный психолог Олег Чабан утверждает, что для семейного счастья необходимо лишь желание женщины. Она должна уметь "выруливать" и "не провоцировать" мужчину.

Своим неоднозначным мнением он поделился в эфире программы "Завтрак с 1+1". По словам Чабана, от мужчины в браке ничего не зависит.

Психолог показал на экране слайд с сомнительными тезисами:

От мужчин семейное счастье не зависит никак

Муж на жену практически не влияет

Если женщина захочет – семейное счастье будет у обоих

Не захочет – мужчина чтобы не делал, никакого счастья в семье не будет.

Чабан считает, что женщина должна работать над счастьем в браке и не провоцировать мужчину. Между тем он сам назвал свои утверждения немного провокационными.

Стоит отметить, что судя по лицам ведущих, оба были просто шокированы позицией психолога в семейных вопросах.

Интернет-пользователи также не остались равнодушными к неожиданным заявлениям специалиста. В комментариях люди назвали его сексистом и предположили, что он сам нуждается в помощи психиатра.

Ранее на вокзале во Львове проводник поезда "Львов — Запорожье" во время посадки не пускал в вагон женщин. Мотивировал он это суеверием, что "первым должен зайти мужчина".