Призвал женщин "не провоцировать": психолог нарвался на критику в сети после телеэфира
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Некоторые интернет-пользователи в комментариях не подбирали слов
Известный психолог Олег Чабан утверждает, что для семейного счастья необходимо лишь желание женщины. Она должна уметь "выруливать" и "не провоцировать" мужчину.
Своим неоднозначным мнением он поделился в эфире программы "Завтрак с 1+1". По словам Чабана, от мужчины в браке ничего не зависит.
Психолог показал на экране слайд с сомнительными тезисами:
- От мужчин семейное счастье не зависит никак
- Муж на жену практически не влияет
- Если женщина захочет – семейное счастье будет у обоих
- Не захочет – мужчина чтобы не делал, никакого счастья в семье не будет.
Чабан считает, что женщина должна работать над счастьем в браке и не провоцировать мужчину. Между тем он сам назвал свои утверждения немного провокационными.
Стоит отметить, что судя по лицам ведущих, оба были просто шокированы позицией психолога в семейных вопросах.
Интернет-пользователи также не остались равнодушными к неожиданным заявлениям специалиста. В комментариях люди назвали его сексистом и предположили, что он сам нуждается в помощи психиатра.
Ранее на вокзале во Львове проводник поезда "Львов — Запорожье" во время посадки не пускал в вагон женщин. Мотивировал он это суеверием, что "первым должен зайти мужчина".