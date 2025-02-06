Времени хватит? Сроки прохождения ВЛК для "ограниченно пригодных" существенно продлят

Сроки прохождения медкомиссии продлили до мая 2025 года

Срок прохождения военно-врачебной комиссии для граждан, признанных "ограниченно пригодными" к военной службе, будет продлен до 5 мая 2025 года. Ранее планировалось продлить сроки прохождения ВЛК до 5 июня.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский во время трансляции в Media Center Ukraine. По его словам, это позволит избежать привлечения граждан к административной ответственности и обеспечит прохождение комиссии теми, кто этого еще не сделал.

"Принято решение рассмотреть законопроект и продлить срок еще на три месяца для того, чтобы не привлекать к административной ответственности. И для того, чтобы граждане Украины, у которых нет других оснований не проходить эту комиссию, чтобы они прошли ее и были признаны годными или непригодными к военной службе. Поэтому, да, я думаю, что на ближайших парламентских заседаниях мы рассмотрим эти законопроекты и будем их принимать", – отметил Вениславский.

Ранее установленный срок прохождения ВЛК истек 5 февраля 2025 года. В то же время народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко заявлял, что граждан, не успевших пройти ВЛК в этот период, не будут штрафовать или объявлять в розыск.

По его словам, есть соответствующее указание для территориальных центров комплектования пока не принимать никаких мер по "ограниченно пригодным" военнообязанным. В то же время это возможно только при условии, что у них есть все необходимые документы, подтверждающие их статус.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в мобильном приложении "Резерв+" появилась возможность получить и электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии.