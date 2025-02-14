Сказал, что ухаживал за больным братом: на Полтавщине засудили мужчину, который проигнорировал повестку

Гражданин имел право на отсрочку

В Полтавской области Шишацкий районный суд вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации. Мужчина не явился в ТЦК и СП по "боевой" повестке.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Следствие выяснило, что местный житель получил повестку на мобилизацию с указанной датой явки – 26 декабря 2023 года.

После прохождения медицинской комиссии, признавшей его пригодным к службе, мужчина отказался явиться в военкомат.

Свой отказ обвиняемый объяснил тем, что осуществляет постоянный уход за братом, который имеет инвалидность I группы. По его словам, другие члены семьи не могли взять на себя эти обязанности из-за преклонного возраста или состояния здоровья.

Суд установил, что по состоянию на декабрь 2023 года у мужчины не было документов, подтверждающих его право на отсрочку. Уход за братом с инвалидностью был признан весомым аргументом, но не достаточным, чтобы избежать исполнения долга по мобилизации.

Прокурор доказал, что обвиняемый сознательно проигнорировал повестку, имея полную осведомленность об уголовной ответственности. Поэтому суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы.

Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре ссылаясь на необходимость ухода за братом и отсутствие намерения уклоняться от службы. Однако как установил суд, обвиняемый не предоставил должным образом оформленные документы в территориальный центр комплектования.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине засудили мужчину за неявку по "боевой" повестке. Он прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к военной службе. Однако мужчина не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.