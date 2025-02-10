Сказал, что мать болеет: суд вынес приговор солдату запаса, который не пришел за повесткой

Мужчина дважды проигнорировал вызов в ТЦК

В Харьковской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в уклонении от мобилизации. Мужчина, будучи солдатом запаса, не явился за двумя мобилизационными повестками, врученными ему в ноябре и декабре 2023 года.

Это стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Установлено, что, несмотря на то, что мужчина был признан пригодным к военной службе после медицинского осмотра в сентябре 2023 года, он проигнорировал вызов в военкомат, чем "нарушил требования мобилизации в условиях особого периода".

В ходе судебного разбирательства обвиняемый пытался объяснить свою неявку необходимостью ухода за больной матерью. Однако было установлено, что мать уже находилась за границей, в Нидерландах, и на момент вручения повесток не нуждалась в его уходе.

Суд отверг объяснение обвиняемого, указав на прямой умысел избежать мобилизации. Таким образом, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Решение суда

Напомним, по статье 336 УКУ суд вынес приговор мужчине из Полтавской области за уклонение от мобилизации. Последний также получил три года тюрьмы за отказ проходить военную службу.

Согласно приговору, в мае 2024 житель Полтавщины получил повестку, но в помещении ТЦК и СП категорически отказался от мобилизации.

Мужчина не пришел в военкомат для отправки на службу, аргументируя свой отказ тем, что считает себя непригодным по состоянию здоровья и не готов к службе. На судебном заседании он также отметил, что помогал ВСУ, перечислив 6000 гривен на нужды армии.

Ранее "Телеграф" писал, отец троих детей отказался от повестки, потому что очень боялся. Какое решение принял суд в Житомирской области.