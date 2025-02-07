Украинца сочли пригодным к службе после замены военного билета: в дело вмешался в суд

Гражданин был "ограниченно пригодным" к военной службе

В Одессе мужчина подал в суд на территориальный центр комплектования (ТЦК) из-за изменения данных в его военном билете. Однако суд принял сторону ТЦК и отказал в удовлетворении иска.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений. Оказалось, что по старому военному билету мужчины он был непригоден к службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное, однако после выдачи нового документа этой отметки уже не было.

Истец утверждал, что действия ТЦК были неправомерными. В ответ представители центра комплектования заявили, что мужчина не предоставил никаких медицинских справок , подтверждающих его состояние здоровья. Это и стало основанием для выдачи нового военного билета, где он указан как полностью пригодный для службы.

Суд не нашел оснований для признания действий ТЦК противоправными . Иск мужчины был отклонен, а его статус как пригодного к службе подтвержден.

Решение суда

Напомним, что на Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, который уклонился от постановки на воинский учет. Гражданин должен стать на учет в течение семи дней после регистрации нового места жительства.

В ходе заседания установлено, что обвиняемый в марте 2022 года сменил место жительства, не став на воинский учет, как этого требует закон. В декабре 2024 года он получил официальное предупреждение с требованием явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), однако проигнорировал его без уважительных причин.

Суд квалифицировал его действия как уклонение от воинского учета по статье 337 Уголовного кодекса. Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.

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