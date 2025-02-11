Сказал, что боится воевать: на Полтавщине мужчину осудили за неявку по "боевой" повестке

Гражданин прошел ВВК, но не явился на отправку в воинскую часть

Пирятинский районный суд Полтавской области признал виновным мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Гражданин проигнорировал "боевую повестку".

Об этом мы узнали из Единого государственного реестра судебных решений. Суд установил, что 27 июня 2024 года мужчина получил мобилизационное распоряжение и был предупрежден об уголовной ответственности за неявку.

Перед этим он прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к военной службе. Однако 2 июля он не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и объяснил, что не явился из-за страха участия в боевых действиях. Никакие объективные причины для уклонения от мобилизации он не предоставил, отмечается в решении.

Однако суд признал виновным гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, по статье 336 УКУ суд вынес приговор мужчине из Полтавской области за уклонение от мобилизации. Последний также получил три года тюрьмы за отказ проходить военную службу.

Согласно приговору, в мае 2024 житель Полтавщины получил повестку, но в помещении ТЦК и СП категорически отказался от мобилизации.

Мужчина не пришел в военкомат для отправки на службу, аргументируя свой отказ тем, что считает себя непригодным по состоянию здоровья и не готов к службе. На судебном заседании он также отметил, что помогал ВСУ, перечислив 6000 гривен на нужды армии.

Ранее "Телеграф" писал, что отец троих детей отказался от повестки, потому что очень боялся. Какое решение принял суд в Житомирской области.