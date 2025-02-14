Сказав, що доглядав за хворим братом: на Полтавщині засудили чоловіка, який проігнорував повістку

Громадянин мав право на відстрочку

У Полтавській області Шишацький районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Чоловік не з'явився до ТЦК та СП за "бойовою" повісткою.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Слідство з'ясувало, що місцевий мешканець отримав повістку на мобілізацію із зазначеною датою явки — 26 грудня 2023 року.

Після проходження медичної комісії, яка визнала його придатним до служби, чоловік відмовився з’явитися до військового комісаріату.

Свою відмову обвинувачений пояснив тим, що здійснює постійний догляд за братом, який має інвалідність І групи. За його словами, інші члени родини не могли взяти на себе ці обов’язки через похилий вік чи стан здоров’я.

Суд встановив, що станом на грудень 2023 року чоловік не мав документів, які підтверджують його право на відстрочку. Догляд за братом з інвалідністю був визнаний вагомим аргументом, але не достатнім, щоб уникнути виконання обов'язку щодо мобілізації.

Прокурор довів, що обвинувачений свідомо проігнорував повістку, маючи повну обізнаність про кримінальну відповідальність. Тому суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Адвокати наполягали на виправдувальному вироку, посилаючись на необхідність догляду за братом та відсутність наміру ухилятися від служби. Однак, як встановив суд, обвинувачений не подав належним чином оформлених документів до територіального центру комплектування.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині засудили чоловіка за неявку по "бойовій" повістці. Він пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до військової служби. Однак чоловік не з'явився до в ТЦК та СП для відправлення у військову частину.