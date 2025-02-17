Россия атаковала Украину роем "шахедов": раздавались мощные взрывы (видео)

В Киеве, Харькове и Запорожье раздавались взрывы

В понедельник, 17 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. В областях работала ПВО и раздавались взрывы.

"Телеграф" рассказывает, что известно об атаке России. А также, где есть попадания.

Военные фиксировали проникновение ударных дронов противника в воздушное пространство страны. Они залетали как с северного, так и с южного направлений.

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Взрывы в Киеве

В Киеве этой ночью, 17 февраля, были слышны взрывы. В столице продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением беспилотников.

Об этом сообщал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жители столицы призвали оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

"В столице работает ПВО по враждебным БпЛА", — говорится в публикации чиновника в Telegram-канале в 00:36.

Отметим, что около половины первого ночи в районе города Киев раздавались взрывы. В пабликах тогда писали предположение, что они связаны с работой ПВО.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram, продолжалась работа ПВО на Оболони и на левом берегу столицы.

В Киевской области также сбивали вражеские беспилотники.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в публикации Киевской областной военной администрации ( КОВА ) в сети.

Взрывы в Запорожье

В районе города Запорожья этой ночью, 17 февраля, были слышны взрывы. В области ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за очередной вражеской атаки.

Об этом писал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и "Суспильне Запорожье".

Чиновник еще около половины третьего ночи рассказал о взрывах в Запорожской области.

Впоследствии он проинформировал, что в регионе ведется боевая работа по отражению воздушной атаки. И призвал местных жителей не оставлять укрытий до отбоя тревоги.

"Работает наше ПВО. Будьте в безопасности к отбою", — говорится в публикации главы ОВА в Telegram-канале.

А уже примерно в 03:54 стало известно о взрывах, слышных в городе Запорожье.

Позже глава Запорожской ОВА рассказал о пожаре в результате вражеской воздушной атаки. Она произошла в нежилом здании, и, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Экстренные службы уже направляются на место", — добавил чиновник.

Он также обнародовал кадры пожара. Не уточнил при этом, где именно произошло возгорание.

Взрывы в Харькове

В Харькове в ночь на 17 февраля раздались взрывы. Российские захватчики нанесли дроновый удар по городу.

Об этом сообщал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Взрыв в районе города Харьков был слышен около 01:20.

Как рассказал мэр города, во вражескую воздушную атаку попал Салтовский район Харькова.

"В Харькове раздался взрыв. Предварительно, БПЛА типа "Шахед" был атакован Салтовский район города", — говорится в публикации Терехова в Telegram.

Он также добавил, что детали дроновой атаки в Харькове выясняются.

Кроме того, по словам Терехова, в Холодногорском районе у двух человек острая реакция на стресс.

Терехов сообщил, что в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Шахед" на территории частного домовладения. В результате удара поврежден жилой дом. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.

Позже Терехов рассказал, что в Салтовском районе Харькова дроновый удар, по предварительным данным, пришелся возле админздания.

"По состоянию на данный момент — без пострадавших. В админзданиях и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется", — проинформировал городской голова.

Также мэр Харькова отметил, что в Холодногорском районе уже 3 человека обратились за медпомощью из-за острой реакции на стресс.

Как передали в Полиции Харьковской области, из-за атаки российских дронов были зафиксированы попадания в Салтовском и Холодногорском районах города Харьков.

"17 февраля около 1:20 в Харькове прогремели два взрыва. В результате попадания в Салтовском районе повреждены окна дома. В Холодногорском районе "Шахед" попал в частный сектор. Есть возгорание хозяйственного сооружения. Повреждены жилые дома. Трое женщин испытали острую реакцию на стресс ", — рассказали.

Также отмечается, что на места попадания выехали следственно-оперативные группы, спасатели и медики.

"По факту военных преступлений открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Ранее Телеграф писал, что ночью на 12 февраля гремели взрывы. Россияне попытались атаковать столицу баллистическими ракетами из района Брянска, мониторы сообщали о меньшей мере двух скоростных целях на город. В результате атаки были повреждены и погибшие.