Укр

Последствия ощутимы? СБУ вторично атаковали важный нефтеперерабатывающий объект РФ

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дроны СБУ снова ударили по станции "Андреаполь" Новость обновлена 13 февраля 2025, 17:27
Дроны СБУ снова ударили по станции "Андреаполь". Фото Коллаж "Телеграфа"

Первая атака была в конце января

В ночь на 13 февраля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", являющуюся важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. В результате атаки перекачка нефти прекратилась.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Службе безопасности Украины. Это уже вторая атака на данный объект – первая атака произошла 29 января этого года. Тогда были повреждены фильтрационная насосная площадка и цистерны с присадками.

Также в результате атаки 29 января произошли пожар и разлив нефтепродуктов. В этот раз произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и состава котельного оборудования.

По данным источника в СБУ, каждый день простоя данной нефтеперекачивающей станции приносит бюджету России десятки миллионов долларов убытков. Эта станция является составляющей частью трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море.

"Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и дальше", — так прокомментировали удар по объекту в Службе безопасности Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Волгоград в России в ночь на 3 февраля снова оказался под массированной атакой украинских ударных беспилотников. Предварительно, мишенью снова стал местный нефтеперерабатывающий завод, не так давно уже находившийся под атакой.

Теги:
#Украина #СБУ #Россия #Война #Нефтеперерабатывающая промышленость #Дроны