Последствия ощутимы? СБУ вторично атаковали важный нефтеперерабатывающий объект РФ

Первая атака была в конце января

В ночь на 13 февраля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", являющуюся важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. В результате атаки перекачка нефти прекратилась.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Службе безопасности Украины. Это уже вторая атака на данный объект – первая атака произошла 29 января этого года. Тогда были повреждены фильтрационная насосная площадка и цистерны с присадками.

Также в результате атаки 29 января произошли пожар и разлив нефтепродуктов. В этот раз произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и состава котельного оборудования.

По данным источника в СБУ, каждый день простоя данной нефтеперекачивающей станции приносит бюджету России десятки миллионов долларов убытков. Эта станция является составляющей частью трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море.

"Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и дальше", — так прокомментировали удар по объекту в Службе безопасности Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Волгоград в России в ночь на 3 февраля снова оказался под массированной атакой украинских ударных беспилотников. Предварительно, мишенью снова стал местный нефтеперерабатывающий завод, не так давно уже находившийся под атакой.