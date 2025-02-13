Ночная атака дронов в Одесскую область: есть пострадавшая, поврежден порт (фото)

Ночью в Одесской области слышали громкие взрывы

Россия снова нанесла массированный удар по Одесщине. В результате атаки врага пострадала женщина и есть разрушения инфраструктуры.

Ночью 13 февраля русские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате нападения пострадала местная жительница и повреждены гражданские объекты в Измаильском и Одесском районах. Об этом сообщил Олег Кипер, начальник Одесской ОВД.

"В результате вражеской атаки повреждение припортовой инфраструктуры, недействующего учебного заведения. Также осколками был поражен автомобиль, внутри которого находилась женщина. Она получила осколочное ранение бедра, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу. Медиками оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

По информации Одесской областной прокуратуры, в результате атаки получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры Подунавья. Вражеские удары также разрушили часть бездействующего учебного заведения. Обломки беспилотника попали в автомобиль, где находилась 51-летняя женщина. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести и оказывают необходимую помощь.

В Одесском районе зафиксировано повреждение территории частного домовладения. Правоохранители устанавливают полный перечень разрушений.

Местная прокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте работают следователи и другие соответствующие службы, документирующие последствия атаки.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что враг запустил ракеты по Полтавщине и повредил объект инфраструктуры. Графики почасового отключения используются для уменьшения нагрузки на сети.