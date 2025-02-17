Росія атакувала Україну роєм "шахедів": лунали потужні вибухи (відео)

У Києві, Харкові та Запоріжжі лунали вибухи

У понеділок, 17 лютого, російські війська в черговий раз атакували Україну ударними безпілотниками. В областях працювала ППО та лунали вибухи.

"Телеграф" розповідає, що відомо про атаку Росії. А також, де є влучання.

Військові фіксували проникнення ударних дронів противника у повітряний простір країни. Вони залітали з північного, так і з південного напрямків.

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Вибухи в Києві

У Києві цієї ночі, 17 лютого, було чути вибухи. У столиці триває робота сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу атаку із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляв начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців столиці закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"В столиці працює ППО по ворожим БпЛА", — йдеться в публікації чиновника у Telegram-каналі о 00:36.

Зазначимо, що близько пів на першу ночі в районі міста Київ лунали вибухи. В пабліках тоді писали припущення, що вони пов'язані з роботою ППО.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, тривала робота ППО на Оболоні та на лівому березі столиці.

Додамо, що у Київській області також збивали ворожі безпілотники.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться в публікації Київської обласної військової адміністрації (КОВА) в мережі.

Вибухи в Запоріжжі

У районі міста Запоріжжя цієї ночі, 17 лютого, було чути вибухи. В області ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через чергову ворожу атаку.

Про це писав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та "Суспільне Запоріжжя".

Чиновник ще близько пів на третю годину ночі розповів про вибухи у Запорізькій області.

Згодом він поінформував, що в регіоні ведеться бойова робота з відбиття повітряної атаки. Та закликав місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою тривоги.

"Працює наша ППО. Будьте в безпеці до відбою", — йдеться в публікації глави ОВА у Telegram-каналі.

А вже приблизно о 03:54 стало відомо про вибухи, які було чути в місті Запоріжжя.

Пізніше глава Запорізької ОВА розповів про пожежу внаслідок ворожої повітряної атаки. Вона сталася в нежитловій будівлі, й за попередніми даними — обійшлося без постраждалих.

"Екстрені служби вже прямують на місце", — додав чиновник.

Він також оприлюднив кадри пожежі. Не уточнив при цьому, де саме сталося загоряння.

Вибухи в Харкові

У Харкові у ніч проти 17 лютого пролунали вибухи. Російські загарбники завдали дронового удару по місту.

Про це повідомляв Харківський міський голова Ігор Терехов. Вибух в районі міста Харків було чути близько 01:20.

Як розповів мер міста, під ворожу повітряну атаку потрапив Салтівський район Харкова.

"У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БПЛА типу "Шахед" був атакований Салтівський район міста", — йдеться в публікації Терехова у Telegram.

Він також додав, що деталі дронової атаки на Харків з'ясовуються.

Крім того, за словами Терехова, у Холодногірському районі у двох людей гостра реакція на стрес.

Терехов повідомив, що у Холодногірському районі Харкова зафіксоване влучання ворожого БПЛА типу "Шахед" на території приватного домоволодіння. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Пізніше Терехов розповів, що у Салтівському районі Харкова дроновий удар, за попередніми даними, прийшовся неподалік адмінбудівлі.

"Станом на зараз — без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється", — поінформував міський голова.

Також мер Харкова зазначив, що у Холодногірському районі вже 3 людини звернулися за меддопомогою через гостру реакцію на стрес.

Як передали у Поліції Харківської області, через атаку російських дронів були зафіксовані влучання у Салтівському та Холодногірському районах міста Харків.

"17 лютого близько 1:20 у Харкові пролунали два вибухи. Внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджено вікна будинку. У Холодногірському районі "Шахед" влучив у приватний сектор. Є загоряння господарчої споруди. Пошкоджені житлові будинки. Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес", — розповіли в поліції.

Також зазначається, що на місця влучань виїхали слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.

"За фактом воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", — додали в поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі на 12 лютого гриміли вибухи. Росіяни спробували атакувати столицю балістичними ракетами з району Брянська, монітори повідомляли про щонайменше дві швидкісні цілі на місто. Внаслідок атаки були пошкодження та загиблі.