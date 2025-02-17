Популизм или экономический риск: как правительственная инициатива может ударить по фармацевтическому рынку

12 февраля Верховная Рада приняла законопроект № 11493, ограничивающий торговые наценки на лекарства, а правительство объявило о снижении цен на 100 наиболее популярных препаратов с 1 марта на 30%. Однако, как отмечает экономический эксперт Сергей Лямец, эта инициатива может иметь критические экономические последствия.

Главные положения нового регулирования включают:

Предельные оптовые надбавки – не больше 8%.

Ограничение наценки в аптеках: 10-25% для рецептурных лекарств, 35% для безрецептурных.

Запрет маркетинговых договоров между производителями и аптеками.

По оценкам аналитика, эти меры могут повлечь за собой значительное сокращение налоговых поступлений. Только в 2024 году розничные аптечные сети уплатили более 7,6 млрд грн налогов, а оптовые компании еще больше. Из-за снижения доходности прогнозируемые потери госбюджета в 2025 году могут составить около 8 млрд грн.

"Ориентировочно налоговые поступления от розничной торговли уменьшатся на 70%. В абсолютных цифрах это около 5,3 млрд грн в год. Это была только розница. Оптовая торговля тоже получила от Кабмина "разнарядку" – уложиться в 8% наценки. Фактически их наценка уменьшится на четверть и будет ограничена квотами, что приведет к снижению налоговых поступлений в 2,4 млрд грн. Итого, прогнозируемые потери налогов на розничной и оптовой торговле составят почти 7,7 млрд грн в год. Меньшие потери от нововведений понесут производители, но их налоговые поступления уменьшатся из-за снижения отпускной цены. По некоторым предположениям, оно составит около 2%. Это найдет отражение в минус 60-70 млн грн налога на прибыль. Плюсуем и эту сумму. Выходит, что общие потери бюджета в 2025 году составят около 8 млрд грн", — написав Лямець на своїй странице в Facebook.

Кроме того, введенное ограничение маркетинговых договоров может привести к кризису в аптечном секторе: сокращение поступлений аптек, уменьшение ассортимента, увольнение работников, а в некоторых случаях – к закрытию аптек. Это в свою очередь ударит по пациентам, которые могут столкнуться с дефицитом лекарств.

"Когда цены на все вокруг растут на 30-50% в год, а гривна все время девальвирует, уменьшение собственной маржи аптек будет означать оптимизацию. В самом худшем случае, упомянутые выше проблемы продолжаются по цепи: некоторые аптеки не смогут платить поставщикам, поставщик – изготовителю. Получим кризис в отрасли, перераспределение рынка, дефицит лекарств (в частности, из-за нарушений вследствие введения квот, отлаженных цепей поставки), закрытие аптек, увольнение работников. Как следствие, дальнейшее пропорциональное снижение налоговых поступлений", — отметил аналитик.

Сергей Лямец предостерегает: жесткое административное регулирование приведет не к снижению цен, а к сокращению конкуренции, монополизации рынка и удорожанию лекарств в будущем. "Любое административное вмешательство в работу рынка завершается повышением цен. В результате сужения рынка обычно рынок концентрируется в руках крупнейших игроков. Концентрация означает увеличение рыночной власти. Далее – повышение цен тем или иным способом. В нашем случае в конце концов закончится подорожанием лекарств", — подчеркнул Лямец.

Эксперт призывает правительство к пересмотру инициативы, проведению консультаций с бизнесом и внедрению более сбалансированного механизма регулирования, который не нанесет ущерба рынку и пациентам. "Жесткие точечные административные ограничения вряд ли решат проблему. Следовало бы выслушать позиции всех участников рынка, а затем на базе их рекомендаций разработать эффективный механизм урегулирования, который, собственно, закрепить на законодательном уровне", — предложил Лямец.