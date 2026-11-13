Укр

Гигантские пластиковые контейнеры нужны не для еды: 12 способов их использования в быту

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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В больших боксах удобно сортировать вещи
В больших боксах удобно сортировать вещи. Фото Коллаж ("Телеграф")

Для еды и домашней аптечки важен не только размер бокса

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Большие пластиковые боксы можно использовать по-разному: для продуктов, игрушек, посуды и даже для содержания домашних питомцев.

В Threads пользователь itsmenechay спросил о назначении больших контейнеров, пошутив, что обед на работу в них не понесешь. В ответах украинцы показали, как организовать домашние запасы, рассортировать вещи и использовать контейнеры более необычным образом.

Запасы продуктов и порядок в кухонном шкафу

Большинство вариантов – для кухни. В комментариях упомянули сыпучие продукты, а на приложенных фотографиях показали и более масштабные кулинарные применения.

  • Хранить муку, сахар и крупы.
Боксы с сыпучими продуктами и белым совком в кухонном шкафу, сверху лежит упаковка лапши
Сыпучие запасы разложили отдельно / из комментариев к посту @itsmenechay
  • Хранить овощи. На фото с боксами на полке видны картофель и лук. В стенках этих контейнеров сделаны отверстия – это нужно делать, чтобы овощи не прели.
Прозрачные боксы с синими ручками и круглыми отверстиями стоят на полке, внутри картофель и лук
Для овощей в боксах сделали отверстия / из комментариев к посту @itsmenechay

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  • Хранить посуду. Отдельные боксы отвели под тарелки, миски и сервировочную посуду – то, что не нужно каждый день.
Два контейнера на кухонной полке заполнены тарелками, мисками и стеклянной посудой
Посуду разместили в контейнерах / из комментариев к публикации @itsmenechay
  • Готовить большие порции салатов. Один из примеров использования – готовить кимчи.
Контейнеры с капустой и морковью в специях, рядом банка сушеного перца и свежие перцы
Для кимчи взяли большие емкости / из комментариев к публикации @itsmenechay
  • Для шашлыка. На кадре из видео в глубоком боксе руками перемешивают мясо с нарезанным луком.
Кадр видео на экране телефона: человек руками перемешивает мясо с луком в большом пластиковом боксе
В боксе перемешивают мясо с луком / из комментариев к публикации @itsmenechay

Отметим, что для контакта с пищей нужен пищевой пластик в надлежащем состоянии. Царапины затрудняют очистку после сырого мяса, а кислые и жирные продукты способствуют переходу веществ из пластика в пищу. Для таких продуктов обычно рекомендуют стеклянную или металлическую посуду.

Конструкторы, канцелярские принадлежности и учебные материалы

Часть ответов касалась вещей, которые легко перемешиваются или теряются. На фотографиях есть примеры сортировки как по типу предметов, так и по занятиям.

  • Игрушки и конструкторы
Два больших прозрачных контейнера, наполненных разноцветными деталями детского конструктора
Конструктор собрали в вместительные боксы / из комментариев к публикации @itsmenechay
  • Канцелярские принадлежности.
  • Учебные материалы. Контейнеры на фото распределили по направлениям: "Письмо", "Чтение" и "Математика". Так в одном месте собраны предметы для конкретного занятия.
Стопка прозрачных боксов с учебными принадлежностями и надписями "Письмо", "Чтение", "Математика"
Материалы разделили по занятиям / из комментариев к посту @itsmenechay

Растения, улитки и другие необычные обитатели

Среди примеров есть и боксы, которые превратили в пространство для растений или животных.

  • Растения под крышкой – мини-теплицы.
Прозрачные контейнеры с горшками растений, каплями конденсата на стенках и крышках
Бокс используют для растений / из комментариев к посту @itsmenechay
  • Жилье для животных. Улиток, хомяков и даже змей держат в контейнерах из пищевого пластика. Важно, чтобы они были достаточно большими и соответствовали требованиям содержания животных.
Две улитки в прозрачном контейнере с мхом, грунтом и кусочками еды
Контейнер стал домом для улиток / из комментариев к посту @itsmenechay
Контейнеры с вентиляционными отверстиями, субстратом и укрытиями, в одном виден паук
Боксы обустроили как террариумы / из комментариев к посту @itsmenechay
Прозрачный пластиковый контейнер с подстилкой, колесом, мисками и деревянными укрытиями
Контейнер можно обустроить как пространство для содержания хомяка / из комментариев к посту @itsmenechay
  • Для проведения медицинских процедур животным. Некоторые медицинские процедуры, например ингаляции, мелким животным удобно проводить именно в контейнере.
Морская свинка в прозрачном пластиковом контейнере с поилкой
Медицинские процедуры для морской свинки / из комментариев к посту @itsmenechay

Домашняя аптечка – с соблюдением условий хранения

  • Контейнер для лекарств. Важно, что контейнер не обеспечивает нужный температурный режим для некоторых лекарств. Министерство здравоохранения Украины рекомендует хранить большинство лекарств при температуре не выше 25 градусов по Цельсию, в сухом месте без прямого солнечного света.

Как сообщал "Телеграф", сухой лук советуют хранить в прохладном сухом месте при температуре около +4 °C и влажности 65–70%, поэтому для зимних запасов важны условия в таре, а не только ее размер. Для длительного хранения советуют сухое прохладное место и проветриваемую тару.

Теги:
#Пластик #Быт #Лайфхак #Контейнеры