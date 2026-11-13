Гигантские пластиковые контейнеры нужны не для еды: 12 способов их использования в быту

Для еды и домашней аптечки важен не только размер бокса

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Большие пластиковые боксы можно использовать по-разному: для продуктов, игрушек, посуды и даже для содержания домашних питомцев.

В Threads пользователь itsmenechay спросил о назначении больших контейнеров, пошутив, что обед на работу в них не понесешь. В ответах украинцы показали, как организовать домашние запасы, рассортировать вещи и использовать контейнеры более необычным образом.

Запасы продуктов и порядок в кухонном шкафу

Большинство вариантов – для кухни. В комментариях упомянули сыпучие продукты, а на приложенных фотографиях показали и более масштабные кулинарные применения.

Хранить муку, сахар и крупы.

Сыпучие запасы разложили отдельно / из комментариев к посту @itsmenechay

Хранить овощи. На фото с боксами на полке видны картофель и лук. В стенках этих контейнеров сделаны отверстия – это нужно делать, чтобы овощи не прели.

Для овощей в боксах сделали отверстия / из комментариев к посту @itsmenechay

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Хранить посуду. Отдельные боксы отвели под тарелки, миски и сервировочную посуду – то, что не нужно каждый день.

Посуду разместили в контейнерах / из комментариев к публикации @itsmenechay

Готовить большие порции салатов. Один из примеров использования – готовить кимчи.

Для кимчи взяли большие емкости / из комментариев к публикации @itsmenechay

Для шашлыка. На кадре из видео в глубоком боксе руками перемешивают мясо с нарезанным луком.

В боксе перемешивают мясо с луком / из комментариев к публикации @itsmenechay

Отметим, что для контакта с пищей нужен пищевой пластик в надлежащем состоянии. Царапины затрудняют очистку после сырого мяса, а кислые и жирные продукты способствуют переходу веществ из пластика в пищу. Для таких продуктов обычно рекомендуют стеклянную или металлическую посуду.

Конструкторы, канцелярские принадлежности и учебные материалы

Часть ответов касалась вещей, которые легко перемешиваются или теряются. На фотографиях есть примеры сортировки как по типу предметов, так и по занятиям.

Игрушки и конструкторы

Конструктор собрали в вместительные боксы / из комментариев к публикации @itsmenechay

Канцелярские принадлежности.

Учебные материалы. Контейнеры на фото распределили по направлениям: "Письмо", "Чтение" и "Математика". Так в одном месте собраны предметы для конкретного занятия.

Материалы разделили по занятиям / из комментариев к посту @itsmenechay

Растения, улитки и другие необычные обитатели

Среди примеров есть и боксы, которые превратили в пространство для растений или животных.

Растения под крышкой – мини-теплицы.

Бокс используют для растений / из комментариев к посту @itsmenechay

Жилье для животных. Улиток, хомяков и даже змей держат в контейнерах из пищевого пластика. Важно, чтобы они были достаточно большими и соответствовали требованиям содержания животных.

Контейнер стал домом для улиток / из комментариев к посту @itsmenechay

Боксы обустроили как террариумы / из комментариев к посту @itsmenechay

Контейнер можно обустроить как пространство для содержания хомяка / из комментариев к посту @itsmenechay

Для проведения медицинских процедур животным. Некоторые медицинские процедуры, например ингаляции, мелким животным удобно проводить именно в контейнере.

Медицинские процедуры для морской свинки / из комментариев к посту @itsmenechay

Домашняя аптечка – с соблюдением условий хранения

Контейнер для лекарств. Важно, что контейнер не обеспечивает нужный температурный режим для некоторых лекарств. Министерство здравоохранения Украины рекомендует хранить большинство лекарств при температуре не выше 25 градусов по Цельсию, в сухом месте без прямого солнечного света.

Как сообщал "Телеграф", сухой лук советуют хранить в прохладном сухом месте при температуре около +4 °C и влажности 65–70%, поэтому для зимних запасов важны условия в таре, а не только ее размер. Для длительного хранения советуют сухое прохладное место и проветриваемую тару.