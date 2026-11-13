Гигантские пластиковые контейнеры нужны не для еды: 12 способов их использования в быту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Для еды и домашней аптечки важен не только размер бокса
Большие пластиковые боксы можно использовать по-разному: для продуктов, игрушек, посуды и даже для содержания домашних питомцев.
В Threads пользователь itsmenechay спросил о назначении больших контейнеров, пошутив, что обед на работу в них не понесешь. В ответах украинцы показали, как организовать домашние запасы, рассортировать вещи и использовать контейнеры более необычным образом.
Запасы продуктов и порядок в кухонном шкафу
Большинство вариантов – для кухни. В комментариях упомянули сыпучие продукты, а на приложенных фотографиях показали и более масштабные кулинарные применения.
- Хранить муку, сахар и крупы.
- Хранить овощи. На фото с боксами на полке видны картофель и лук. В стенках этих контейнеров сделаны отверстия – это нужно делать, чтобы овощи не прели.
Читайте больше: Пролежит до самой весны и не сгниет: главный секрет хранения картофеля на кухне
- Хранить посуду. Отдельные боксы отвели под тарелки, миски и сервировочную посуду – то, что не нужно каждый день.
- Готовить большие порции салатов. Один из примеров использования – готовить кимчи.
- Для шашлыка. На кадре из видео в глубоком боксе руками перемешивают мясо с нарезанным луком.
Отметим, что для контакта с пищей нужен пищевой пластик в надлежащем состоянии. Царапины затрудняют очистку после сырого мяса, а кислые и жирные продукты способствуют переходу веществ из пластика в пищу. Для таких продуктов обычно рекомендуют стеклянную или металлическую посуду.
Конструкторы, канцелярские принадлежности и учебные материалы
Часть ответов касалась вещей, которые легко перемешиваются или теряются. На фотографиях есть примеры сортировки как по типу предметов, так и по занятиям.
- Игрушки и конструкторы
- Канцелярские принадлежности.
- Учебные материалы. Контейнеры на фото распределили по направлениям: "Письмо", "Чтение" и "Математика". Так в одном месте собраны предметы для конкретного занятия.
Растения, улитки и другие необычные обитатели
Среди примеров есть и боксы, которые превратили в пространство для растений или животных.
- Растения под крышкой – мини-теплицы.
- Жилье для животных. Улиток, хомяков и даже змей держат в контейнерах из пищевого пластика. Важно, чтобы они были достаточно большими и соответствовали требованиям содержания животных.
- Для проведения медицинских процедур животным. Некоторые медицинские процедуры, например ингаляции, мелким животным удобно проводить именно в контейнере.
Домашняя аптечка – с соблюдением условий хранения
- Контейнер для лекарств. Важно, что контейнер не обеспечивает нужный температурный режим для некоторых лекарств. Министерство здравоохранения Украины рекомендует хранить большинство лекарств при температуре не выше 25 градусов по Цельсию, в сухом месте без прямого солнечного света.
Как сообщал "Телеграф", сухой лук советуют хранить в прохладном сухом месте при температуре около +4 °C и влажности 65–70%, поэтому для зимних запасов важны условия в таре, а не только ее размер. Для длительного хранения советуют сухое прохладное место и проветриваемую тару.