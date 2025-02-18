Договорной график и достойная оплата: украинским пенсионерам предлагают хорошую работу
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От кандидата требуется отсутствие вредных привычек и ответственное отношение к работе
В Киеве открыта вакансия дворника, на которую готовы рассмотреть, в том числе, и пенсионеров. Сотрудника ищут для работы в Соломенском районе города.
Соответствующая вакансия была опубликована на популярном украинском сайте по поиску работы. В объявлении указано, что график работы можно будет отдельно обсудить с руководством.
Заработная плата составит 17-20 тысяч гривен.
Требования к кандидату:
- Отсутствие вредных привычек;
- Ответственное отношение к работе.
Отмечается, что сотруднику будет предоставлен весь необходимый инвентарь для работы и средства уборки.
Обязанности сотрудника на этой работе:
- Уборка территории у дома;
- Вывоз мусора;
- Уход за зелеными насаждениями;
- Выполнение других связанных с должностью обязанностей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине пенсионерам предлагают интересную работу. В компании подчеркнули, что вакансия подходит как для основной работы, так и для подработки. При этом работодатель готов рассмотреть кандидатуру человека без опыта на аналогичной должности.