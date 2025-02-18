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Договорной график и достойная оплата: украинским пенсионерам предлагают хорошую работу

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
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В Украине пенсионерам предлагают работу с достойной оплатой Новость обновлена 18 февраля 2025, 10:51
В Украине пенсионерам предлагают работу с достойной оплатой. Фото Коллаж "Телеграфа"

От кандидата требуется отсутствие вредных привычек и ответственное отношение к работе

В Киеве открыта вакансия дворника, на которую готовы рассмотреть, в том числе, и пенсионеров. Сотрудника ищут для работы в Соломенском районе города.

Соответствующая вакансия была опубликована на популярном украинском сайте по поиску работы. В объявлении указано, что график работы можно будет отдельно обсудить с руководством.

Заработная плата составит 17-20 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

  • Отсутствие вредных привычек;
  • Ответственное отношение к работе.

Отмечается, что сотруднику будет предоставлен весь необходимый инвентарь для работы и средства уборки.

Обязанности сотрудника на этой работе:

  • Уборка территории у дома;
  • Вывоз мусора;
  • Уход за зелеными насаждениями;
  • Выполнение других связанных с должностью обязанностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине пенсионерам предлагают интересную работу. В компании подчеркнули, что вакансия подходит как для основной работы, так и для подработки. При этом работодатель готов рассмотреть кандидатуру человека без опыта на аналогичной должности.

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