Договорной график и достойная оплата: украинским пенсионерам предлагают хорошую работу

От кандидата требуется отсутствие вредных привычек и ответственное отношение к работе

В Киеве открыта вакансия дворника, на которую готовы рассмотреть, в том числе, и пенсионеров. Сотрудника ищут для работы в Соломенском районе города.

Соответствующая вакансия была опубликована на популярном украинском сайте по поиску работы. В объявлении указано, что график работы можно будет отдельно обсудить с руководством.

Заработная плата составит 17-20 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

Отсутствие вредных привычек;

Ответственное отношение к работе.

Отмечается, что сотруднику будет предоставлен весь необходимый инвентарь для работы и средства уборки.

Обязанности сотрудника на этой работе:

Уборка территории у дома;

Вывоз мусора;

Уход за зелеными насаждениями;

Выполнение других связанных с должностью обязанностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине пенсионерам предлагают интересную работу. В компании подчеркнули, что вакансия подходит как для основной работы, так и для подработки. При этом работодатель готов рассмотреть кандидатуру человека без опыта на аналогичной должности.