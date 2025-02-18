На Львовщине судили мужчину за неявку по повестке: что решил суд

Обвиняемый прошел ВВК, а затем не явился в ТЦК

На Львовщине 47-летний житель Самборского района признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура. В сообщении отмечается, что в феврале прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе.

Однако он отказался получить повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в определенный день.

"В дальнейшем мужчина отказался получать повестку, в которой была указана дата прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва ", — отмечает прокуратура.

Такие действия суд признал уклонением от военного призыва, являющегося нарушением статьи 336 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельницкой области суд признал виновным местного жителя в умышленном уклонении от мобилизации. Как установило следствие, обвиняемый, будучи военнообязанным и признанным пригодным к службе, 25 октября 2023 года получил повестку на 1 ноября для прибытия в ТЦК и СП с целью отправки в воинскую часть. Однако в назначенное время мужчина не явился и не сообщил причину неявки.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он пояснил, что после получения повестки собирался оформить документы на опекунство над страдавшей деменцией бабушкой и считал, что это дает ему право на отсрочку. Кроме того, мужчина утверждал, что в день явки имел проблемы со здоровьем — воспаление седалищного нерва, из-за чего получил направление к врачу. Однако как выяснилось, в медучреждение он обратился только через несколько дней.

Суд не принял во внимание такие аргументы, поскольку никаких документов, подтверждающих его болезнь и необходимость лечения в период отсутствия в военкомате, предоставлено не было.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он пояснил, что не явился в ТЦК за повесткой из-за того, что после ВВК получил стресс.