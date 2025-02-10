Донатил на ВСУ, но получил три года тюрьмы: суд не встал на сторону уклониста в Полтавской области

Мужчина заявил, что "не готов к службе"

В Полтавской области Гадячский районный суд вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации после получения повестки. Ему дали срок за отказ проходить военную службу.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Согласно приговору, в мае 2024 житель Полтавщины получил повестку, но в помещении ТЦК и СП категорически отказался от мобилизации.

Мужчина не пришел в военкомат для отправки на службу, аргументируя свой отказ тем, что считает себя непригодным по состоянию здоровья и не готов к службе. На судебном заседании он также отметил, что помогал ВСУ, перечислив 6000 гривен на нужды армии.

Однако суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины об уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал о решении суда в Житомирской области, где признали виновным местного жителя по делу об уклонении от мобилизации. Мужчина прошел медкомиссию, а затем отказался от "боевой" повестки.

На суде мужчина признал вину. Он объяснил, что не имеет военного опыта, никогда не проходил службу и не умеет обращаться с оружием. Также отметил, что имеет проблемы со здоровьем. Добавил, что очень боится и не способен лишить человека жизни.

Суд, изучив все доказательства, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации").

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.