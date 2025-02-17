Получил стресс после ВВК и не явился в ТЦК: в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации

Обвиняемый письменно отказался от призыва

В Харькове Киевский районный суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва военной службы во время мобилизации. Обвиняемый не явился в ТЦК и СП по "боевой" повестке.

Об этом стало известно по решению суда. Согласно материалам дела, 27 ноября 2023 года мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к военной службе.

Ему была выписана "боевая" повестка на 28 ноября 2023 года с требованием явиться для отправки в воинскую часть. Однако в указанный день мужчина не прибыл по месту сбора. Мужчина объяснил это тем, что получил стресс после прохождения медицинского осмотра и остался дома.

"Потом он не уклонялся, поскольку работал. Когда его снова вызвали в ТЦК, написал отказ по мобилизации и вообще считает, что он должен был снят с военного учета в 2014 году по достижению предельного возраста", — говорится в решении суда.

Через несколько месяцев, 8 февраля 2024 года, он в письменном виде отказался от призыва. Свою вину в суде мужчина не признал.

Суд отметил, что у обвиняемого не было законных оснований для отсрочки от мобилизации, а его доводы о неудовлетворительном состоянии здоровья не подтвердились медицинскими документами.

Суд, проанализировав все собранные доказательства, свидетельские показания и заключения экспертов, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине засудили мужчину за неявку по "боевой" повестке. Он прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к военной службе. Однако мужчина не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.