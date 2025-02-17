На Хмельнитчине мужчина не явился по повестке в ТЦК из-за воспаления нерва: что решил суд

Обвиняемый утверждал, что помимо болезни, основанием для неявки стал уход за больной бабушкой

В Хмельницкой области Каменец-Подольский городской районный суд признал виновным местного жителя в умышленном уклонении от мобилизации. Мужчина не признал своей вины.

Об этом стало известно по решению суда. Как установило следствие, обвиняемый, будучи военнообязанным и признанным пригодным к службе, 25 октября 2023 года получил повестку на 1 ноября для прибытия в ТЦК и СП с целью отправки в воинскую часть.

Однако в назначенное время мужчина не явился и не сообщил причину неявки.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он пояснил, что после получения повестки собирался оформить документы на опекунство над бабушкой, которая страдала деменцией, и считал, что это дает ему право на отсрочку. Кроме того, мужчина утверждал, что в день явки имел проблемы со здоровьем — воспаление седалищного нерва, из-за чего получил направление к врачу. Однако как выяснилось, в медучреждение он обратился только через несколько дней.

Суд не принял во внимание такие аргументы, поскольку никаких документов, подтверждающих его болезнь и необходимость лечения в период отсутствия в военкомате, предоставлено не было. Также в делах содержатся доказательства, что обвиняемый не имел законных оснований для отсрочки.

Учитывая собранные доказательства и свидетельские показания, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. После чего не явился в ТЦК по мобилизационному распоряжению. Мужчина пояснил, что не прибыл на отправку потому, что получил стресс после медосмотра.