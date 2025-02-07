Памятник с цитатой и мертвые цветы: как выглядит могила Ильи Кивы через два года после убийства

Украинского депутата-предателя похоронили в Москве

Илья Кива — скандальный украинский народный депутат, который в начале своей деятельности выражал русофобские взгляды и даже был среди руководства Правого сектора. Однако уже в 2019 году политик внезапно "переобулся" и стал подпевать российской пропаганде. В 2022 году он сбежал в Россию и был объявлен в Украине предателем, за что и поплатился.

"Телеграф" расскажет, что известно о жизни и смерти Ильи Кивы, и как сейчас выглядит его могила спустя два года после убийства.

Илья Кива — политика, пропаганда и смерть

Украинский депутат-предатель Илья Кива родился 2 июня 1977 года в Полтаве. Во время Революции достоинства в 2014 году он был на Майдане, где выражал проукраинские взгляды. Там же он познакомился с руководителем "Правого сектора" Дмитрием Ярошем и вскоре уже руководил полтавским центром "Правого сектора", а также был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на востоке Украины. C октября 2016 по июнь 2017 года работал советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Уже в 2019 году Илья Кива принимал участие в досрочных парламентских выборах. Он шел по спискам "Оппозиционной платформы — За жизнь". Уже тогда, пройдя в Верховную Раду депутатом, политик начал "переобуваться" и выражать пророссийские взгляды. И его пророссийская риторика только усиливалась со временем. А его имя фигурировало во множестве скандалов.

В январе 2022 года Илья Кива сбежал из Украины сначала в Испанию, но очень скоро "вынырнул" уже в России. И он не просто попросил политического убежища в РФ, а стал громким рупором российской пропаганды. В это время в Украине против депутата- предателя были введены санкции, а генпрокуратура обвинила его в государственной измене.

Илья Кива был найден мертвым 6 декабря 2023 года в Московской области. Служба безопасности Украины вскоре подтвердила свою причастность к ликвидации предателя Кивы. Об этом публично заявил сам глава СБУ Василий Малюк.

Могила Ильи Кивы в Москве

Известно, что тело Ильи Кивы было предано кремации, однако урну с прахом захоронили только спустя полгода после убийства. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

На могиле со временем установили памятник в виде гранитной плиты с портретом, именем и датой смерти. Также на плите нанесена цитата самого Кивы: "Моя сила в моей вере". Сам памятник украшен убогими пластиковыми цветами.

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