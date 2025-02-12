В маске Джокера, шапке-буденовке и не только: топ-3 самых кринжовых фото предателя Ильи Кивы

Предатель Кива отличался странными выходками в парламенте и за его пределами

Илья Кива — одиозный украинский политик и предатель, который был ликвидирован украинскими спецслужбами в РФ. После убийства он был похоронен на одном из московских кладбищ. Однако даже после смерти личность Кивы продолжает привлекать к себе внимание, а в сети гуляют его фотографии, иногда весьма кринжовые и нелепые, как и он сам.

"Телеграф" собрал топ-3 самых кринжовых фото ликвидированного предателя Ильи Кивы.

Илья Кива в маске Джокера

Илья Кива, который вошел в парламент в составе "Оппозиционной платформы", в 2019 году явился в Верховную Раду в маске Джокера. Это известный киноперсонаж из саги про Бэтмена. О своем новом образе депутат сообщил в соцсетях, а затем охотно позировал журналистам в стенах парламента и фотографировался с коллегами. При этом Кива не стал объяснять свою эпатажную акцию, так что его выходка так и осталась загадкой для украинцев.

Илья Кива в тулупе и будуновке

Еще до того, как Илья Кива стал депутатом ВР от пророссийской "Оппозиционной платформы", он был лидером Социалистической партии Украины. В 2017 году политик опубликовал странное фото, на котором позирует в теплом тулупе с мехом и шапке-буденовке. Надо сказать, что на этом снимке Кива выглядит весьма эпично. Как объяснил лидер партии, этот его образ связан с участием в спектакле про Нестора Махно, а сам костюм он взял для примерки.

Илья Кива в шапке с советской символикой

В 2021 году Илья Кива пожаловался в соцсетях, что генпрокуратура открыла на него уголовное производство за распространение советской символики. Все из-за шапки ушанки с той самой советской символикой, которую нардеп так любил носить и даже занимался в ней в спортзале. Тогда Кива заявил, что что носит эту шапку не только на тренировках, а "постоянно с ней ездит", потому что "она ему дорога как память".

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