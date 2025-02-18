Ими разрушали дома и ТЦ: что известно о ракетах Х-22 и Х-32, которыми РФ бьет по Украине

Ракета предназначена для поражения авианосцев и авианосных ударных групп и имеет среднюю точность, несмотря на это, россияне бьют ими по гражданским объектам в Украине

В ходе полномасштабной войны российские военные неоднократно использовали в своих атаках по Украине сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты Х-22 и более новые Х-32. Они крайне опасны и разрушительны, а сбить их довольно сложно из-за большой скорости полета.

Удары такими ракетами привели к множествам трагедий в Украине, поскольку россияне без разбора запускают их, в частности, по мирному населению. При этом следует добавить, что РФ используется их не так часто в сравнении с другими видами.

Применение ракет Х-22 Россией по Украине

Отметим, что это далеко не все атаки, в которых Россия применяла данное оружие. Это лишь пример того, какие разрушительные последствия приносили в Украину удары этими ракетами.

Что известно о ракетах Х-22

Это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

Ракета предназначена для поражения авианосцев и авианосных ударных групп посредством ядерной (специальной) или фугасно-кумулятивной (конвенционной) боевой части. Впервые ее испытали в 1963 году, но из-за большого количества технических ошибок испытания затянулись на целых три года.

Точность этой ракеты – около 50% запущенных боеголовок попадают в радиусе 600 метров от установленной цели. Поскольку она была создана для поражения морских целей, то для эффективного поражения наземных целей данная ракета не подходит. Несмотря на это, россияне используют ее даже учитывая относительно невысокую точность.

В начале 2000-х ракеты типа Х-22 были сняты с вооружения, но в мае 2018 министерство обороны России сообщило о решении вернуть их на вооружение с глубокой модернизацией до уровня Х-32. Так, в течение следующих трех лет должны были быть модернизированы 32 ракеты Х-22 на около 300 млн рублей.

Ракета Х-22. Фото: Википедия

Технические характеристики ракеты Х-22

Высота полёта: 11,5—12,5 км и 22,5—25 км

Длина: 11,65—11,67 м

Диаметр: 0,9—0,92 м

Высота ракеты: 1,81 м (со сложенным килем)

Размах крыла: 2,99—3,0 (3,35) м

Стартовая масса: 5635—5780 кг

Скорость: до более чем 5 тысяч километров в час;

Дальность стрельбы: 140—300 (460—600) км

Высота применения: 10 (11—12) км

Боевая часть: термоядерная 350 кт — 1 Мт; фугасно-кумулятивная 9А-22. Масса БЧ — 960 кг.

Запас топлива: 3000 кг

Х-22 способна нести до 960 килограммов обычной боевой части или ядерную боеголовку. Это больше, чем несут ракеты "Калибр", "Кинжал", Х-101/Х-555 и другие.

Фюзеляж ракеты круглого сечения, технологически разделён на 4 отсека которые соединены фланцевыми соединениями. В конструкции широко используется нержавеющая сталь и титан. В носовой части ракеты установлен радиопрозрачный обтекатель с антенным блоком и приводом антенны. Далее находятся бак-отсек окислителя на 3049 кг и бак-отсек горючего на 1015 кг. В четвёртом отсеке находятся блоки автопилота АПК-22/АПК-22А, программно-исполнительный механизм, электрооборудование, ампульная аккумуляторная батарея, баллоны с воздухом и азотом и агрегаты наддува баков, гидроприводы рулей, ЖРД, заправочные горловины топлива и окислителя.

Характеристики современной Х-32

Это советская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4000—5400 км/ч, разработана МКБ "Радуга". Ракета Х-32 выполнена в корпусе Х-22 с другим, более мощным двигателем, при этом они имеют одинаковые геометрические размеры. За счёт уменьшенной БЧ увеличен объём баков.

На вооружении у России Х-32 появилась в 2016 году. Она, к слову, имеет улучшенные характеристики:

Дальность действия — до 1 тысячи километров;

Скорость — до более чем 5 тысяч километров в час;

Из-за дополнительных баков, дающих ракеты Х-32 большую дальность полета, у нее меньший вес боевой части, чем у Х-22.

В более современной Х-32 установлена система автоматического управления.

Ракета Х-32. Фото: Википедия

X-32 и кассетные боеприпасы

Россияне планируют оснащать ракеты Х-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине. Информация об этом было сообщено в Центр национального сопротивления 4 января 2024 года.

У центра в распоряжении появились документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Из документов ясно, что Министерство обороны России в октябре 2023 года дало задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

Цена ракет Х-22 и Х-32

О стоимости ракеты Х-22 говорить сложно, поскольку даже ее приблизительная цена никогда не объявлялась. Однако в сети пишут, что ее цена может доставлять примерно 1 миллион долларов. Такую же цену озвучивают в сети и для ракеты Х-32.

ПВО против Х-22

За время полномасштабной войны в Украине неоднократно появлялись сообщения, что силы ПВО сбивали эти ракеты. Некоторые из таких сообщений опровергали Воздушные силы позже.

В течение долгого времени запуск россиянами ракет Х-22 по Украине означал практические 100% вероятность попадания.

При этом, в апреле 2024 года во время очередной российской атаки Воздушным силам впервые удалось перехватить и уничтожить сразу две ракеты Х-22. По словам представителя ВС Ильи Евлаша, ракеты были уничтожены непосредственно после пусков. Таким образом, силам ПВО удалось сделать то, что ранее считали едва ли не невозможным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о ракетах Х-101, которые россияне запускают по Украине. Заметим, что у них непрогнозируемая траектория, то есть ракета может изменить цель даже после запуска, в отличие от вооружения предыдущих поколений.

По данным разведки Великобритании, россияне оснастили второй боеголовкой ракету Х-101 (в НАТО ее называют AS-23 KODIAK). Разведчики предполагают, что последняя модификация, вероятно, снизила радиус действия Х-101 наполовину.