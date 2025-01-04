Украинская ракета "Трембита": все, что известно о новейшем оружии (фото, видео)

Большая часть стоимости ракеты приходится на электронику для наведения

Год 2025 в Украине можно называть годом ракет, как в предыдущие годы активно развивались дроны разных конфигураций, так и ракетный комплекс Украины выходит на новые рельсы. Кроме известного "Нептуна", уже пустили в серийное производство ракету-дрон "Паляница".

Следующим шагом станут финальные испытания и запуск производства "народной" ракеты "Трембита". Ее за полтора года разработали волонтеры-инженеры. Ожидается, что за к началу 2026 года ракета будет готова.

Что известно о разработке

Впервые о "Трембите" стало известно в августе 2023 года. Тогда французские журналисты пообщались с разработчиками. "Трембита" задумывалась не только как ракета, которая может поражать цели на территории врага, но и как ложная цель для вражеской противовоздушной обороны. Благодаря низкой стоимости ее можно использовать. В ударную ракету будут встраивать электронику для точной наводки.

Характеристики "Трембиты"

Заявленные в 2023 году характеристики почти точно повторяют журналисты и позже. При снаряженном весе ракеты в 100 кг, вес боевой части – 20 кг. Она может быть термобаричная и комбинированная осколочно-фугасная.

Дальность поражения – более 140 км. Называется также дальность до 200 км, а также сообщается о специальном дальнобойном варианте "до Москвы" (это расстояние — около 650 км).

Скорость "Трембиты" – более 400 км/час, высота полета от 30 до 2000 метров. Именно возможность ракеты лететь на низкой высоте делает ее сложной целью для вражеского ПВО.

Сама же "Трембита" имеет 30-литровый реактивный импульсный двигатель, длину в 2 метра и запускается с рампы. Предполагается, что управлять ракетой будут через GPS.

Разработка ракеты/кадр с видео France24

Цена "Трембиты"

Стоимость, которая называется всеми источниками — 10 тысяч долларов (экв. более 420 тыс. грн), что потенциально делает ее "самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире". Для сравнения используют ATACMS стоимостью более миллиона долларов (42 млн грн), российскими ракетами "Калибр" за 6,5 млн дол. (273 млн грн). Из этой суммы 7 тысяч долларов (295 тыс.грн) тратится на высокотехнологичную систему наведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Hazard — комплексе с дронами-невидимками. Его получили в ГУР от американских благотворителей.