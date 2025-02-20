Сказал, что не получил заключения ВВК: что будет, если не прийти в ТЦК по боевой повестке (решение суда)

Мужчина сомневался в правомерности деятельности ТЦК

В Киеве Дарницкий районный суд вынес приговор по делу об уклонении от мобилизации. Обвиняемый не явился в ТЦК и СП по мобилизационному распоряжению.

Об этом говорится в решении суда. Согласно материалам дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе.

Ему была вручена повестка с обязательством явиться 5 февраля 2024 года для отправки в воинскую часть, однако он этого не сделал.

На суде обвиняемый объяснял свои действия тем, что сомневался в правомерности деятельности ТЦК. Также он заявлял, что не получил официального заключения о своей пригодности к службе. Защита настаивала на оправдании подсудимого, но суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Суд вынес наказание в виде трех лет лишения свободы. Указывается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Решение суда

Напомним, в Хмельницкой области суд признал виновным местного жителя в умышленном уклонении от мобилизации. Как установило следствие, обвиняемый, будучи военнообязанным и признанным пригодным к службе, 25 октября 2023 года получил повестку на 1 ноября для прибытия в ТЦК и СП с целью отправки в воинскую часть. Однако в назначенное время мужчина не явился и не сообщил причину неявки.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он пояснил, что после получения повестки собирался оформить документы на опекунство над страдавшей деменцией бабушкой и считал, что это дает ему право на отсрочку. Кроме того, мужчина утверждал, что в день явки имел проблемы со здоровьем — воспаление седалищного нерва, из-за чего получил направление к врачу. Однако как выяснилось, в медучреждение он обратился только через несколько дней.

Суд не принял во внимание такие аргументы, поскольку никаких документов, подтверждающих его болезнь и необходимость лечения в период отсутствия в военкомате, предоставлено не было.

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что перепутал дату вызова.