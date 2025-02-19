Не пришел в ТЦК, потому что перепутал дату вызова: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации

Обвиняемый утверждал, что у него проблемы со здоровьем

В Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Гражданин проигнорировал вызов в территориальный центр комплектования.

Как отмечается в приговоре Миргородского горрайонного суда, в июне 2024 года военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе. После этого он получил повестку, однако не явился в ТЦК и СП.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и объяснил, что перепутал дату вызова. Он также отметил, что у него проблемы со здоровьем и его вес не превышает 45 кг, однако подтвердить это медицинскими документами не смог.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку его можно обжаловать в апелляционном суде.

Решение суда

Напоминаем, в Полтавской области Шишацкий районный суд вынес приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине. Он не явился в ТЦК и СП за "боевой" повесткой.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Следствие выяснило, что местный житель получил повестку на мобилизацию с указанной датой явки – 26 декабря 2023 года.

После прохождения медицинской комиссии, признавшей его пригодным к службе, мужчина отказался явиться в военкомат.

Свой отказ обвиняемый объяснил тем, что осуществляет постоянный уход за братом, имеющим инвалидность I группы. По его словам, другие члены семьи не могли взять на себя эти обязанности из-за преклонного возраста или состояния здоровья.

Суд установил, что по состоянию на декабрь 2023 года у мужчины не было документов, подтверждающих его право на отсрочку. Уход за братом с инвалидностью был признан весомым аргументом, но не достаточным во избежание выполнения обязанности по мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине осудили мужчину за неявку по "боевой" повестке. Он прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к военной службе. Однако мужчина не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.