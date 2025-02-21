Нескольких повесток хватит. Когда можно попасть в розыск ТЦК

За первую проигнорированную повестку можно нарваться на штраф

В Украине во время общей мобилизации военнообязанные граждане могут получать повестки. Вызвать ТЦК и СП могут по нескольким причинам.

Согласно действующим нормам, вручение повестки военнообязанным и резервистам должно происходить в соответствии со статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке" и Постановлением Кабинета Министров №560. Пишет портал NV.

Правильно оформленная повестка вручается лично под подпись или посылается по почте. Если документ поступил с нарушениями, его можно обжаловать. В случае неявки по вызову без уважительных причин предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Что угрожает за игнорирование повестки:

Первая и вторая неявка для уточнения данных влечет административный штраф.

Третья неявка может стать основанием для уголовного преследования.

В то же время от ответственности освобождаются граждане, имеющие уважительные причины для неявки, среди которых:

смерть близкого человека;

госпитализация;

стихийное бедствие;

боевые действия на месте жительства;

другие обстоятельства, исключающие личную явку.

Все эти происшествия нужно подтверждать документально.

За что могут объявить в розыск

За нарушение правил воинского учета лицо может получить статус "в розыске" в реестрах "Оберег" или "Резерв+". Это касается следующих случаев:

не взятие на воинский учет после 18 лет;

игнорирование военного учета женщинами с медицинским или фармацевтическим образованием;

невозобновление учетных данных после снятия с учета;

проживание не по месту регистрации без информирования ТЦК;

неявка по повестке без уважительных причин;

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

уклонение от мобилизационного призыва.

Внесение в розыск возможно по двум основаниям:

Совершение уголовного правонарушения по статьям 335-337 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации и воинского учета). Совершение административного правонарушения по статьям 210-210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как объявляют в розыск

Процесс объявления человека в розыск предполагает несколько этапов:

Выявление ТЦК факта уклонения.

Направление сообщения в Национальную полицию.

Начало досудебного расследования.

Внесение данных в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Сообщение лицу о подозрении.

Принятие следователем или прокурором решения о розыске.

Внесение информации в базу МВД.

Могут ли работники ТЦК задерживать граждан

По украинскому законодательству представители ТЦК не имеют права проводить задержание граждан. Они могут проверять документы и выписывать повестки, но принудительно содержать личность могут только правоохранительные органы.

Административное задержание возможно только при наличии трех условий:

правовые основания (например, совершение админправонарушения);

полномочия соответствующих органов (полиция, СБУ, Госпогранслужба);

составление официального протокола о задержании.

Таким образом, гражданам следует внимательно относиться к требованиям законодательства и своевременно обновлять учетные данные в ТЦК во избежание правовых последствий.

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