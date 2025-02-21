Нескольких повесток хватит. Когда можно попасть в розыск ТЦК
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За первую проигнорированную повестку можно нарваться на штраф
В Украине во время общей мобилизации военнообязанные граждане могут получать повестки. Вызвать ТЦК и СП могут по нескольким причинам.
Согласно действующим нормам, вручение повестки военнообязанным и резервистам должно происходить в соответствии со статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке" и Постановлением Кабинета Министров №560. Пишет портал NV.
Правильно оформленная повестка вручается лично под подпись или посылается по почте. Если документ поступил с нарушениями, его можно обжаловать. В случае неявки по вызову без уважительных причин предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Что угрожает за игнорирование повестки:
- Первая и вторая неявка для уточнения данных влечет административный штраф.
- Третья неявка может стать основанием для уголовного преследования.
В то же время от ответственности освобождаются граждане, имеющие уважительные причины для неявки, среди которых:
- смерть близкого человека;
- госпитализация;
- стихийное бедствие;
- боевые действия на месте жительства;
- другие обстоятельства, исключающие личную явку.
Все эти происшествия нужно подтверждать документально.
За что могут объявить в розыск
За нарушение правил воинского учета лицо может получить статус "в розыске" в реестрах "Оберег" или "Резерв+". Это касается следующих случаев:
- не взятие на воинский учет после 18 лет;
- игнорирование военного учета женщинами с медицинским или фармацевтическим образованием;
- невозобновление учетных данных после снятия с учета;
- проживание не по месту регистрации без информирования ТЦК;
- неявка по повестке без уважительных причин;
- отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);
- уклонение от мобилизационного призыва.
Внесение в розыск возможно по двум основаниям:
- Совершение уголовного правонарушения по статьям 335-337 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации и воинского учета).
- Совершение административного правонарушения по статьям 210-210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как объявляют в розыск
Процесс объявления человека в розыск предполагает несколько этапов:
- Выявление ТЦК факта уклонения.
- Направление сообщения в Национальную полицию.
- Начало досудебного расследования.
- Внесение данных в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
- Сообщение лицу о подозрении.
- Принятие следователем или прокурором решения о розыске.
- Внесение информации в базу МВД.
Могут ли работники ТЦК задерживать граждан
По украинскому законодательству представители ТЦК не имеют права проводить задержание граждан. Они могут проверять документы и выписывать повестки, но принудительно содержать личность могут только правоохранительные органы.
Административное задержание возможно только при наличии трех условий:
- правовые основания (например, совершение админправонарушения);
- полномочия соответствующих органов (полиция, СБУ, Госпогранслужба);
- составление официального протокола о задержании.
Таким образом, гражданам следует внимательно относиться к требованиям законодательства и своевременно обновлять учетные данные в ТЦК во избежание правовых последствий.
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