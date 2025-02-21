Не в Киеве или Ужгороде: еще один аэропорт может заработать в Украине

Появится ли еще один аэропорт Украины?

В Житомирской области рассматривают возможность возобновления и запуска международного аэропорта "Житомир" после окончания войны. Это может стать серьезной альтернативой "Борисполю" и "Жулянам", а также привлечь бюджетные авиакомпании благодаря низким аэропортовым сборам и сокращению времени полетов.

Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам местного самоуправления Елена Шуляк. По ее словам, многие авиакомпании уже выразили готовность выйти на украинский рынок после войны. Кроме пассажирских рейсов в Житомире могут развивать и грузовые перевозки.

Какие преимущества имеет аэропорт "Житомир"?

Аэропорт, основанный в 1937 году, почти четверть века не использовался. Основная проблема – неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы, которую планируется модернизировать. В рамках программы комплексного восстановления Житомирской области предусмотрены следующие работы:

Удлинение и расширение полосы

Установка современного аэронавигационного оборудования

Ремонт терминала, перрона и ангаров

Строительство грузового терминала

Открытие международного пункта пропуска

Обустройство гостиницы для пассажиров

Почему авиакомпании могут выбрать Житомир?

Удобное расположение: всего 120 км от Киева, что делает его альтернативой "Борисполю" и "Жулянам".

Гибкая ценовая политика: как единственный частный аэропорт Украины "Житомир" может предлагать лояльные тарифы авиакомпаниям.

Развитие лоукост-авиаперевозок: низкие сборы и учетная система скидок будут способствовать привлечению бюджетных авиакомпаний.

Бесплатный трансфер из Киева: власти рассматривают возможность запустить бесплатные автобусы от метро "Житомирская".

Грузовой потенциал и инвестиции

Аэропорт может стать ключевым хабом для грузовых перевозок, поскольку расположен рядом с трассой Киев-Львов (Е40) и имеет доступ к складским площадям. Планируется, что он сможет принимать самолеты Airbus A320 и обслуживать более 300 тысяч пассажиров и 5 тысяч тонн грузов в год.

Общая стоимость модернизации оценивается в 20 млн. долларов, а среди потенциальных источников финансирования рассматривают:

Программа Ukraine Facility

Льготные кредиты и гранты от США

Финансирование от ЕС, Всемирного банка, МВФ и ЕБРР

Инвестиции частного бизнеса

Ранее "Телеграф" писал о том, когда аэропорт "Борисполь" сможет возобновить полеты.