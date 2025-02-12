Когда в Украине могут возобновить полеты пассажирских самолетов: какая компания готова к этому

У компании есть четкий план перезапуска полетов в Украину

Авиакомпания Wizz Air готова возобновить авиасообщение с Украиной после объявления о прекращении огня с Россией. В первые полгода после завершения боевых действий она намерена возобновить работу своих баз в двух украинских городах — в Киеве и Львове.

Такое заявление сделал генеральный директор компании Йожеф Варади, пишет Reuters. Согласно его словам, около 30 маршрутов планируется возобновить в течение шести недель после открытия воздушного пространства.

"У нас есть четкий план перезапуска полетов в Украину, поскольку это может произойти в любой момент", — сказал Варади.

Также он добавил, что компания будет рассматривать возможность оперативного возобновления рейсов после официального объявления о прекращении огня.

По оценкам Агентства авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), для безопасного открытия воздушного пространства Украины потребуется от шести до восьми недель. В Авиакомпании уже готовятся к этому процессу.

Отмечается, что в первые полгода после завершения боевых действий Wizz Air хочет возобновить работу своих баз в двух украинских городах — в Киеве и Львове. Планируется обслуживание 60 маршрутов с годовой пропускной способностью около 5 миллионов пассажиров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аэропорт "Борисполь" под Киевом готов к приему и отправке самолетов гражданской авиации после открытия воздушного пространства.