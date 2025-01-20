В Министерстве ответили, откроют ли в ближайшее время аэропорт "Борисполь"

В настоящее время рассматривают 2 аэропорта для совершения полетов

В Украине еще с прошлого года серьезно обсуждалась возможность возобновления авиасообщения. И даже называли приблизительную дату – в январе 2025 года. Но до сих пор точно не известно, когда заработает, например, аэропорт "Борисполь". "Телеграф" решил узнать, возможно ли возобновление авиасообщения в начале этого года и в ближайшей перспективе.

В Министерстве развития общин и территорий Украины нам ответили, что все зависит от ситуации безопасности. Главным условием открытия воздушного пространства является надежная защита от воздушных угроз.

"Ключевым фактором для частичного восстановления авиасообщения остается безопасность, в том числе наличие надежной противовоздушной обороны", — отмечают в ведомстве.

Также в Министерстве сообщили, что параллельно с вопросами безопасности продолжается работа по поддержке авиационной инфраструктуры. Специалисты аэропортов поддерживают технические системы в рабочем состоянии и сохраняют необходимую квалификацию. Это позволит быстро восстановить полеты, как только появится такая возможность.

Напомним, в конце 2024 года рассматривалось не только теоретическое возобновление полетов в Украине. Обсуждались также аэропорты, откуда могли б осуществляться первые пассажирские рейсы. Это "Борисполь" и "Львов". В то же время аэропорт в Ужгороде совершенно не подходит для полетов — у него слишком короткая взлетно-посадочная полоса. Страховые компании предпочитают аэропорт "Львов", однако президент Владимир Зеленский отмечал важность запуска рейсов именно из главного столичного аэропорта.

Ранее "Телеграф" также писал, что для открытия аэропортов в Украине недостаточно будет только политического решения. Регуляторы должны признать это безопасным.