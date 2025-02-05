Какой аэропорт в Украине может заработать первым: он в наименее рисковой зоне

Принятие решение о возобновлении работы аэропорта зависит от ситуации с безопасностью и количества ПВО

В Украине самым безопасным является аэропорт в городе Ужгород. Однако окончательное решение по его открытию остается за военными и на данный момент дедлайнов нет.

Об этом в интервью Forbes сказал замглавы Офиса президента Виктор Никита. По его словам, именно этот аэропорт находится в наиболее безопасной зоне.

"Очевидно, аэропорт Ужгород расположен в наименее рисковой зоне. Полоса заканчивается практически в Словакии. Когда самолет взлетает и садится, почти в воздушном пространстве Украины не находится", – подчеркнул он.

Также замглавы ОП добавил, что решения об открытии воздушного пространства должны быть приняты военными. Это зависит от ситуации с безопасностью и количества ПВО.

"Вопрос остается в повестке дня, но дедлайн не скажу", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко рассказал, почему Украине еще рано открывать аэропорты. Главным препятствием является невозможность обеспечения безопасности пассажиров.