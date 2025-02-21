Не в Києві чи Ужгороді: ще один аеропорт може запрацювати в Україні
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Чи з’явиться ще один аеропорт в Україні?
На Житомирщині розглядають можливість відновлення та запуску міжнародного аеропорту "Житомир" після завершення війни. Це може стати серйозною альтернативою "Борисполю" та "Жулянам", а також залучити бюджетні авіакомпанії завдяки низьким аеропортовим зборам і скороченню часу польотів.
Про це повідомила голова парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Олена Шуляк. За її словами, багато авіакомпаній вже висловили готовність вийти на український ринок після війни. Крім пасажирських рейсів, у Житомирі можуть розвивати і вантажні перевезення.
Які переваги має аеропорт "Житомир"?
Аеропорт, заснований у 1937 році, майже чверть століття не використовувався. Основна проблема – незадовільний стан злітно-посадкової смуги, яку планують модернізувати. У рамках програми комплексного відновлення Житомирщини передбачені такі роботи:
- Подовження та розширення смуги
- Встановлення сучасного аеронавігаційного обладнання
- Ремонт терміналу, перону та ангарів
- Будівництво вантажного терміналу
- Відкриття міжнародного пункту пропуску
- Облаштування готелю для пасажирів
Чому авіакомпанії можуть обрати Житомир?
Зручне розташування: лише 120 км від Києва, що робить його альтернативою "Борисполю" та "Жулянам".
Гнучка цінова політика: як єдиний приватний аеропорт України, "Житомир" може пропонувати лояльні тарифи авіакомпаніям.
Розвиток лоукост-авіаперевезень: низькі збори та дисконтна система знижок сприятимуть залученню бюджетних авіакомпаній.
Безкоштовний трансфер з Києва: влада розглядає можливість запустити безкоштовні автобуси від метро "Житомирська".
Вантажний потенціал та інвестиції
Аеропорт може стати ключовим хабом для вантажних перевезень, оскільки розташований поруч із трасою Київ–Львів (Е40) і має доступ до складських площ. Планується, що він зможе приймати літаки Airbus A320 та обслуговувати понад 300 тисяч пасажирів і 5 тисяч тонн вантажів на рік.
Загальна вартість модернізації оцінюється у 20 млн доларів, а серед потенційних джерел фінансування розглядають:
- Програму Ukraine Facility
- Пільгові кредити та гранти від США
- Фінансування від ЄС, Світового банку, МВФ та ЄБРР
- Інвестиції приватного бізнесу
Раніше "Телеграф" писав про те, коли аеропорт "Бориспіль" зможе відновити польоти.