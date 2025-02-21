Не в Києві чи Ужгороді: ще один аеропорт може запрацювати в Україні

Чи з’явиться ще один аеропорт в Україні?

На Житомирщині розглядають можливість відновлення та запуску міжнародного аеропорту "Житомир" після завершення війни. Це може стати серйозною альтернативою "Борисполю" та "Жулянам", а також залучити бюджетні авіакомпанії завдяки низьким аеропортовим зборам і скороченню часу польотів.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Олена Шуляк. За її словами, багато авіакомпаній вже висловили готовність вийти на український ринок після війни. Крім пасажирських рейсів, у Житомирі можуть розвивати і вантажні перевезення.

Які переваги має аеропорт "Житомир"?

Аеропорт, заснований у 1937 році, майже чверть століття не використовувався. Основна проблема – незадовільний стан злітно-посадкової смуги, яку планують модернізувати. У рамках програми комплексного відновлення Житомирщини передбачені такі роботи:

Подовження та розширення смуги

Встановлення сучасного аеронавігаційного обладнання

Ремонт терміналу, перону та ангарів

Будівництво вантажного терміналу

Відкриття міжнародного пункту пропуску

Облаштування готелю для пасажирів

Чому авіакомпанії можуть обрати Житомир?

Зручне розташування: лише 120 км від Києва, що робить його альтернативою "Борисполю" та "Жулянам".

Гнучка цінова політика: як єдиний приватний аеропорт України, "Житомир" може пропонувати лояльні тарифи авіакомпаніям.

Розвиток лоукост-авіаперевезень: низькі збори та дисконтна система знижок сприятимуть залученню бюджетних авіакомпаній.

Безкоштовний трансфер з Києва: влада розглядає можливість запустити безкоштовні автобуси від метро "Житомирська".

Вантажний потенціал та інвестиції

Аеропорт може стати ключовим хабом для вантажних перевезень, оскільки розташований поруч із трасою Київ–Львів (Е40) і має доступ до складських площ. Планується, що він зможе приймати літаки Airbus A320 та обслуговувати понад 300 тисяч пасажирів і 5 тисяч тонн вантажів на рік.

Загальна вартість модернізації оцінюється у 20 млн доларів, а серед потенційних джерел фінансування розглядають:

Програму Ukraine Facility

Пільгові кредити та гранти від США

Фінансування від ЄС, Світового банку, МВФ та ЄБРР

Інвестиції приватного бізнесу

Раніше "Телеграф" писав про те, коли аеропорт "Бориспіль" зможе відновити польоти.