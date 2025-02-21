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Не в Києві чи Ужгороді: ще один аеропорт може запрацювати в Україні

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
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Автор
Аеропорт Новина оновлена 21 лютого 2025, 15:16
Аеропорт. Фото Колаж "Телеграфу"

Чи з’явиться ще один аеропорт в Україні?

На Житомирщині розглядають можливість відновлення та запуску міжнародного аеропорту "Житомир" після завершення війни. Це може стати серйозною альтернативою "Борисполю" та "Жулянам", а також залучити бюджетні авіакомпанії завдяки низьким аеропортовим зборам і скороченню часу польотів.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Олена Шуляк. За її словами, багато авіакомпаній вже висловили готовність вийти на український ринок після війни. Крім пасажирських рейсів, у Житомирі можуть розвивати і вантажні перевезення.

Які переваги має аеропорт "Житомир"?

Аеропорт, заснований у 1937 році, майже чверть століття не використовувався. Основна проблема – незадовільний стан злітно-посадкової смуги, яку планують модернізувати. У рамках програми комплексного відновлення Житомирщини передбачені такі роботи:

  • Подовження та розширення смуги
  • Встановлення сучасного аеронавігаційного обладнання
  • Ремонт терміналу, перону та ангарів
  • Будівництво вантажного терміналу
  • Відкриття міжнародного пункту пропуску
  • Облаштування готелю для пасажирів

Чому авіакомпанії можуть обрати Житомир?

Зручне розташування: лише 120 км від Києва, що робить його альтернативою "Борисполю" та "Жулянам".

Гнучка цінова політика: як єдиний приватний аеропорт України, "Житомир" може пропонувати лояльні тарифи авіакомпаніям.

Розвиток лоукост-авіаперевезень: низькі збори та дисконтна система знижок сприятимуть залученню бюджетних авіакомпаній.

Безкоштовний трансфер з Києва: влада розглядає можливість запустити безкоштовні автобуси від метро "Житомирська".

Вантажний потенціал та інвестиції

Аеропорт може стати ключовим хабом для вантажних перевезень, оскільки розташований поруч із трасою Київ–Львів (Е40) і має доступ до складських площ. Планується, що він зможе приймати літаки Airbus A320 та обслуговувати понад 300 тисяч пасажирів і 5 тисяч тонн вантажів на рік.

Загальна вартість модернізації оцінюється у 20 млн доларів, а серед потенційних джерел фінансування розглядають:

  • Програму Ukraine Facility
  • Пільгові кредити та гранти від США
  • Фінансування від ЄС, Світового банку, МВФ та ЄБРР
  • Інвестиції приватного бізнесу

Раніше "Телеграф" писав про те, коли аеропорт "Бориспіль" зможе відновити польоти.

Теги:
#Житомир #Аеропорт #Жуляни #Бориспіль #Міжнародний аеропорт