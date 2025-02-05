Не сразу после открытия неба: когда аэропорт "Борисполь" сможет возобновить полеты

Для возобновления полетов нужны необходимые разрешения

Аэропорт "Борисполь" под Киевом готов к приему и отправке самолетов гражданской авиации после открытия воздушного пространства.

Об этом сообщает "РБК-Украина". По словам генерального директора Алексея Дубревского, аэропорт готов принимать и отправлять самолеты в ближайшее время после открытия воздушного пространства Украины.

Как подчеркнул Дубревский, уровень готовности аэропорта составляет примерно месяц.

Генеральный директор также добавил: авиакомпании-владельцы самолетов уже готовы в кратчайшие сроки возобновить свои полеты в Украине. Там уже знают, где взять экипажи и дополнительные самолеты для обеспечения выполнения рейсов.

Аэропорт "Борисполь" способен обеспечить пассажиропоток в объеме 20 млн человек в год, подчеркнул Дубревский. Но для возобновления полетов нужны необходимые разрешения.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко рассказал, почему Украине еще рано открывать аэропорты. Главным препятствием является невозможность обеспечения безопасности пассажиров.

Также "Телеграф" писал, что над Украиной пролетел загадочный российский самолет. Он совершил полет сразу над рядом украинских городов.