Конец холодам: названа точная дата потепления в Украине

А в ближайшие дни будет преимущественно сухая погода без осадков

Зима в Украине постепенно начинает сдавать свои позиции – потепление не за горами. Метеорологи прогнозируют, что уже с 25 февраля украинцы почувствуют первые признаки весенней оттепели.

Сейчас над территорией страны разместился антициклон, который принес сухую и морозную атмосферу. Об этом известная синоптика Наталья Диденко написала в своих соцсетях.

По прогнозам специалистов, ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха начнется со следующей недели, когда в Украину начнут поступать более теплые воздушные массы с запада. В ближайшие дни преимущественно будет преобладать сухая погода без осадков благодаря влиянию антициклона. Исключение будет составлять только восток страны, где в воскресенье, 23 февраля, ожидается снег.

Похожий прогноз высказала и синоптика Наталья Птуха. По ее словам, изменение синоптической ситуации произойдет именно с начала следующей недели. Она уточнила, что вскоре дневная температура может подняться выше нуля. Повышение температурных показателей приведет к постепенному таянию снежного покрова в отдельных регионах Украины.

Погода на выходные

Несмотря на близкое потепление, в эти выходные украинцам придется еще потерпеть стужу. Ночью температура будет опускаться до -10...-17 градусов, а днем в большинстве областей будет колебаться в пределах -2...-7 градусов.

В западных областях будет значительно теплее – от -1 мороза до +5 градусов тепла.

Жителям столицы следует подготовиться к холодным выходным. В Киеве 22 и 23 февраля осадков не ожидается. Ночная температура будет снижаться до -12...-14 градусов, а днем показатели термометров будут держаться на уровне -2...-4 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Украине в начале марта. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в начале весны.