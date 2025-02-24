Еще одна дата. 11 лет назад Янукович сбежал из Украины: как это было (видео)

Янукович говорил, что боялся за свою жизнь, и потому бежал из Украины

24 февраля 2025 Украина отмечает трагическую дату — третью годовщину полномасштабного вторжения России. Впрочем, ровно одиннадцать лет назад, в ночь с 23 на 24 февраля 2014 года, произошло другое знаковое событие – беглый президент Виктор Янукович покинул территорию Украины с помощью российских военных. Этот побег стал предвестником предстоящей агрессии РФ и оккупации Крыма и части Донбасса. На основе свидетельств непосредственных участников событий воспроизводим полную хронологию бегства четвертого президента Украины.

21 февраля 2014 года, в день подписания соглашения с оппозицией, Виктор Янукович начал свой побег из Украины. По свидетельствам Анатолия Могилева, тогдашнего председателя Совета министров Крыма, в то утро в кабинете главы администрации президента Янукович заявил об угрозе своей жизни якобы из-за присутствия вооруженных формирований в Киеве.

Анатолий Могилев

В 17:00 президентский кортеж отправился в Межигорье. По словам Виктора Резниченко, сотрудника управления государственной охраны Украины, около 21:00 Янукович приказал подготовить вертолеты. В 22:00 два вертолета с Януковичем и четырьмя охранниками – Кобзарем, Шараном, Бернадским и Павленко – вылетели в Харьков.

Перед отлетом из резиденции вынесли ценности картины, антиквариат и посуду. Во время движения автоколонны в Харьков неизвестные обстреляли один из авто сопровождения. По свидетельству Олеся Шарана, водитель Дмитрий Иванцов передал охране шар из гладкоствольного оружия.

В Харькове Януковича встретил глава ОГА Михаил Добкин. После записи видеообращения, где Янукович заявил об обстреле своего автомобиля, группа срочно отправилась в аэропорт. Оттуда двумя вертолетами Agusta они улетели в Донецк, несмотря на попытку диспетчеров по приказу Турчинова вернуть борта в Харьков.

В Донецке попытка вылететь самолетами Falcon в Россию потерпела неудачу — вылет заблокировала Госпогранслужба. По словам Павла Шишелина, первого заместителя главы службы, самолеты не имели разрешения на вылет в РФ.

После смены плана кортеж Януковича вместе со своим младшим сыном отправился по наземному пути. Но возле Мелитополя на них устроили засаду — охранники сообщили, что "их ждут". Избегая засады, группа ехала с выключенными полевыми дорогами Запорожской области. У Бердянска их подобрали русские военные вертолеты Ми-8.

По свидетельствам охранников и словам Владимира Путина, российский спецназ доставил группу в Анапу. Утром 23 февраля Янукович прибыл в Ялту, где встретился с Клюевым, Захарченко, Якименко и Ильиным.

Вечером того же дня Янукович переехал в Севастополь, где на территории российской воинской части в Казачьей бухте написал отказ от государственной охраны. Попытка делегации из Киева во главе с Арсеном Аваковым и Валентином Наливайченко задержать экспрезидента оказалась безуспешной. Когда Аваков и Наливайченко прибыли в Севастополь, Януковича там не нашли. Впоследствии он оказался в России, где живет до сих пор.

Арсен Аваков в суде

Также ранее "Телеграф" объяснял, что известно о куме Януковича Присяжнюка и где он сейчас. После Революции Достоинства он бежал из Украины и его местонахождение долгое время оставалось неизвестным.