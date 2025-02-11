Там хоронят только священников и прихожан церкви: как выглядит могила сына Януковича, которая была под охраной

Сыну экспрезидента было 34 года

Виктор Янукович-младший — один из сыновей бывшего президента Украины, которого часто называли "теневым наследником" семьи Януковичей. Он пробовал себя в политике, занимался автоспортом и, в отличие от своего отца, не отличался агрессивной риторикой, оставаясь менее публичной фигурой.

Его жизнь трагически оборвалась в 2015 году при загадочных обстоятельствах, а смерть породила много слухов и предположений. "Телеграф" решил вспомнить, что стало причиной смерти Януковича-младшего.

Виктор Викторович Янукович, младший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, был народным депутатом Украины от Партии регионов. Его не стало 20 марта 2015 в России.

Виктор Янукович-младший родился 16 июля 1981 года в городе Енакиево Донецкой области, откуда и родом его отец. Учился он в донецком университете, где получил квалификацию магистра.

Позже Янукович-младший организовал SMS-референдум "За русский язык". Тогда он хотел сделать русский язык вторым государственным. Его имя часто связывалось с коррупционными схемами и нелегальным обогащением. Виктора Викторовича обвиняли в незаконном присвоении государственного имущества и отмывании денег.

Как погиб Виктор Викторович Янукович

Виктор Викторович Янукович, младший сын бывшего президента Украины, погиб 20 марта 2015 на озере Байкал в Иркутской области России. По официальной версии, он находился за рулем микроавтобуса Volkswagen Multivan, когда автомобиль выехал на лед, который не выдержал вес транспортного средства. Машина провалилась под лед, и хотя пассажирам удалось спастись, сам Виктор Янукович-младший утонул.

Сыновья Виктора Януковича

Официальные источники назвали трагедию несчастным случаем, однако в СМИ неоднократно появлялись предположения о возможных других обстоятельствах его смерти. Он был похоронен в Севастополе, а на могиле был установлен памятник из черного мрамора.

Где похоронен и как выглядит могила

Виктор Янукович-младший похоронен во временно оккупированном Крыму, на Братском кладбище. На этом кладбище покоятся 50 тысяч участников Крымской войны, вставших на защиту Севастополя в 1854-55 годах.

Как сообщала смотритель, это кладбище принадлежит Свято-Никольскому храму. Там хоронят только священников, прихожан церкви и тех, кто давал пожертвование. Однако место стоило немало. По словам охранника, это была цифра с пятью нулями.

Могила сына Януковича исполнена в том же стиле, что и место отдыха графа, генерала-инженера Эдуарда Тотлебена и российского генерала Степана Хрулева — героев Крымской войны.

Его могила находится под постоянной охраной – она оснащена камерами и громкоговорителями. Ее также охраняет пес. Место погребения напоминает будущий семейный склеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена мама и маленький брат Виктора Януковича. О детстве президента Украины Януковича неизвестно практически ничего.