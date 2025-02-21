Трамп приедет к Путину 9 мая. Будут праздновать

Только однажды глава Белого дома посетил Россию 9 мая – это было при Ельцине

Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на торжества 9 мая. Однако в первую очередь он вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным будет отмечать заключение мирного договора с Украиной, а не победу над фашистской Германией.

Российские войска на традиционном параде на Красной площади будут приветствовать президента США. Об этом со ссылкой на собственные источники, пишет французское издание Le Point.

"Какую победу будут праздновать Владимир Путин и Дональд Трамп 9 мая 2025 года? Не столько союзников 1945 года, сколько их общее соглашение в мирных переговорах по Украине, которые, согласно плану Келлога, завершатся… 9 мая", – говорится в публикации.

В статье отмечается, что это не первый визит американского президента в Москву по такому поводу. Но в совершенно ином контексте. В период разрядки после окончания холодной войны, в первую десятилетнюю годовщину окончания Второй мировой войны после падения Берлинской стены, Билл Клинтон ответил на приглашение Бориса Ельцина 9 мая 1995 года. Несмотря на разногласия по Боснии, Ирану и расширению НАТО, оба президента продемонстрировали взаимную поддержку.

"9 мая 2025 года, если новое соглашение между США и Россией будет заключено и ничто не помешает выполнению приглашения Трампа, чашу символически выпьют до дна европейцы, которые будут наблюдать на своих экранах парад российских войск, приветствующих американского президента", – резюмирует автор.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, действительно ли в войне в Украине виноват глава РФ Владимир Путин. Кроме того, он считает, что президент Украины Владимир Зеленский "не важен" для переговоров.