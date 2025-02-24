"Свастика Трампа" начала появляться на улицах США: как выглядит

Американцы обеспокоены

Прошло чуть больше месяца после инаугурации 47 президента США Дональда Трампа, а в Штатах уже начали появляться изображения сватики с его именем. Полиция и коммунальные службы работают над этим, однако американцы очень обеспокоены.

Об этом сообщает The Mirror. Отмечается, что граффити с именем Трампа начали появляться на стенах города Норвич, штат Коннектикут.

Местных жителей беспокоит то, как это может повлиять на детей и переживших Холокост. По данным полиции, граффити появилось в ночь на пятницу, 21 февраля, и это не первый случай.

Сейчас копы ищут автора изображения, анализируя видео с камер наблюдения и опрашивая свидетелей. Начато расследование преступления на почве ненависти.

В то же время Рейчел Леви, исполнительный директор Еврейской федерации Восточного Коннектикута, сказал: "Кто-то в нашем обществе будет пытаться вернуть нацистские ценности. В нашем регионе живут дети тех, кто пережил Холокост , и есть люди, которые любят наших соседей и пытаются построить общество мира".

Большинство американцев возмущены, ведь боятся влияния этих граффити и на бизнес, ведь это "позорно и ужасно".

Заметим, что граффити свастики с именем Трампа рисуют не только на стенах, но и на дорогах. Так, ремонтники в Норвиче закрасили одно из изображений на проезжей части.

"Такой тип вандализма неприемлем и не отражает ценностей нашего сообщества Норвич Коннектикут", — подчеркнули в полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил Трамп в начале войны в Украине и сейчас. Действительно ли разница колоссальная.