"Капитуляция президента": в США сенатор жестко раскритиковал Трампа и его действия

Если бы Трамп был адекватным президентом, он делал бы совсем другие вещи

Заявления президента США Дональда Трампа об Украине и украинцах недопустимы, они вводят в заблуждение и свидетельствуют о том, что Трамп хочет договориться с Путиным напрямую, не вовлекая в переговоры о прекращении войны Украину или Европу. Это фактически означает капитуляцию Трампа перед россиянами.

Об этом сказал сенатор Соединенных Штатов Америки от штата Род-Айленд, член Демократической партии Джек Рид в интервью ABC News. Сенатор назвал ужасающими нападки Трампа на президента Украины Владимира Зеленского и переговоры чиновников США с россиянами.

"По сути, это капитуляция президента Трампа перед россиянами. Это не государственный деятель или дипломат. Это просто человек, увлекающийся Путиным, не верящий в борьбу украинцев и стремящийся подлизаться к автократу", — сказал он.

Рид добавил, что если бы Трамп был адекватным президентом, он делал бы другие вещи. В частности, он должен был донести России, что Вашингтон будет очень серьезно относиться к действиям РФ в Украине, усилить давление на Москву и пойти на переговоры, как мощный союзник Киева.

"И тогда под этим давлением, надеюсь, Путин решит, что цена слишком велика, чтобы продолжать эти усилия", – резюмировал сенатор.

Тем временем у Трампа упорно гнут свою линию – в частности, там говорят, что якобы уже подошли достаточно близко к тому, чтобы достичь какого-то соглашения по Украине и России. При этом отмечают, что всем сторонам "придется идти на какие-то уступки, территориальные или экономические". Более того, там хотят сделать основой нового соглашения "Стамбульский протокол", который в 2022 году наотрез отказалась подписывать Украина.

В Белом доме считают, что на следующей неделе война в Украине может прекратиться. Мол, Трамп уверен в том, что он способен заключить соглашение с Россией, которое позволит прекратить боевые действия в Украине. Однако президент Зеленский на пресс-конференции 23 февраля опроверг эти заявления – по его словам, завершения войны точно не произойдет на следующей неделе, до этого еще далеко.