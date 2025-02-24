"Кремль обрадуется": Трамп хочет закрыть базу США в Греции, почему это плохо для Украины - СМИ

База была также важна и для самой Греции

Администрация Дональда Трампа хочет закрыть военную базу США в Греции. Она была важна, в том числе, и для Украины.

Об этом пишут греческие СМИ. По их данным, речь о военной базе в Александруполисе, которая в прошлом была предоставлена ​​греческим правительством администрации Джо Байдена. Этот объект использовался для переброски войск и систем вооружения в Украину с целью помощи в войне против России.

Кроме того, говорится в материале, военная база американцев была очень важна и для самой Греции. Все дело в том, что она поддерживала расстановку сил в регионе и не давала Турции единоличного контроля над Босфором. Соответственно, бездействие базы в Александруполисе восстановит абсолютный контроль Анкары над входом и выходом военных и торговых судов в Черное и Эгейское моря.

"Кроме того, деятельность американской базы в Александруполисе представляла собой для Афин "живой щит" против возможных турецких планов против Греции", — отмечают журналисты.

Теперь же, согласно источникам СМИ, правительство США якобы распорядилось провести срочную проверку целесообразности и необходимости дальнейшей эксплуатации базы. А это ставит под угрозу будущее её существование. В статье отмечается, что такие новости порадуют как Кремль, так и Анкару.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США сенатор жестко раскритиковал Трампа и его действия.